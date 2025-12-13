Almassora invertirá 170.000 euros para evitar inundaciones en la calle San Pablo

El Ayuntamiento de Almassora saca a licitación el proyecto de remodelación de la calle San Pablo con el objetivo de mejorar la evacuación de aguas pluviales y evitar las acumulaciones que se producen en episodios de lluvias intensas. La actuación contempla la incorporación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y la renovación completa de los servicios existentes.

Se trata de un tramo con pendiente longitudinal prácticamente nula, una circunstancia que dificulta el drenaje del agua y provoca afecciones en las viviendas situadas en el punto más bajo del ámbito. El proyecto plantea una intervención integral tanto en la superficie como en la infraestructura enterrada.

La incorporación de los SUDS permitirá mejorar la gestión de las aguas pluviales y avanzar en la modernización del vial, apostando por soluciones más eficientes y respetuosas con el entorno urbano.

El contrato, impulsado desde la concejalía de Urbanismo que dirige Vicente Martínez-Galí, cuenta con un presupuesto de 170.000 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. El ámbito de actuación abarca un tramo de siete metros de ancho y 130 metros de longitud, junto a las fachadas de la calle San Pablo, entre la calle Transformador y la zona verde DOT.ZVE-5ª, en el centro de Almassora.

El proyecto incluye la demolición de pavimentos y retirada de señalización existente, la ejecución de los sistemas de drenaje sostenible, la renovación de la red de agua potable y la instalación de infraestructuras para telecomunicaciones, alumbrado y electricidad. Asimismo, se contempla el encintado y pavimentación de todo el ámbito, la red de riego y jardinería, así como la señalización vertical y horizontal.