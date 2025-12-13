Benicarló celebra su 38ª Fira de Sant Antoni con puestos y ambiente festivo
El recinto ferial permanece abierto hasta la noche de sábado con oferta comercial, foodtrucks y presencia de entidades locales
La Fira de Sant Antoni Abat de Benicarló celebra este sábado su 38ª edición con la apertura del recinto ferial instalado en las inmediaciones de la avenida Cataluña y el pabellón polideportivo. La cita reúne a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la actividad comercial y el ambiente festivo, y permanecerá abierta hasta la noche de este sábado.
El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, que acompañó a la Cofradía de Sant Antoni Abat, junto a sus presidentes y mayorales, la dama de la entidad y representantes municipales.
La feria ofrece una amplia variedad de puestos de alimentación, moda, menaje, bodega, automoción y regalos, además de la participación de entidades locales y foodtrucks, configurando una propuesta pensada para todos los públicos.
Con esta feria, la Cofradía de Sant Antoni Abat da el pistoletazo de salida a los actos previos de su fiesta grande, que llegará el próximo mes de enero con tradiciones como la elaboración de coquetes, el dimoni, la embolicà, los pasacalles de carros, las loas y la cremà, algunos de los actos más arraigados del calendario festivo local.
