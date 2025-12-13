Benicarló estrena nuevo campo de fútbol: 600.000 € de la Diputación para el deporte base

La Diputación de Castellón impulsa el deporte base en la provincia con una inversión de 600.000 euros que ha hecho realidad el nuevo campo de fútbol municipal de Benicarló.

Foto de la visita al nuevo campo de fútbol en Benicarló. / Mediterráneo

El municipio ha abierto este sábado las puertas del nuevo espacio deportivo, una infraestructura muy esperada que permite ampliar de manera decisiva la capacidad deportiva de la localidad del Baix Maestrat.

El acto de apertura ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, así como el vicepresidente y responsable de Buen Gobierno, Héctor Folgado, el diputado de Deportes, Iván Sánchez, otros representantes institucionales y miembros de los clubes deportivos locales.

Iván Sánchez, Marta Barrachina y Juanma Cerdá saludando a los jóvenes jugadores. / Mediterráneo

La infraestructura ha sido posible gracias a la financiación de la institución provincial, con una inversión de 599.999 euros. Para Marta Barrachina “invertir en deporte es sinónimo de salud, futuro y bienestar, por ello desde la Diputación respondemos a las demandas de nuestros municipios por sumar espacios deportivos que den vida; “apostar por el deporte es siempre apostar por la calidad de vida de las personas”, ha incidido.

Con esta actuación, la Diputación de Castellón refuerza su compromiso con el fomento de la práctica deportiva y con la promoción del deporte como una herramienta educativa e integradora, ya que este nuevo campo de fútbol abre la puerta al hecho de que más niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar del fútbol. En este sentido, destacar la apuesta del Gobierno Provincial por el deporte, insistiendo en que cada euro invertido en deporte es una inversión en futuro. El objetivo, por tanto, es contar con infraestructuras modernas y adaptadas a las necesidades de ayuntamientos, clubes y usuarios.

Descongestionar la programación deportiva

El nuevo campo, construido justo junto al campo de fútbol Ángel ‘Pichi’ Alonso, supone una ampliación importante de la equipación deportiva municipal. Hasta ahora, el campo actual no podía asumir toda la demanda generada tanto por la escuela de fútbol Benicarló Base Fútbol como por el primer equipo del CD Benicarló, que compartían entrenamientos y competiciones en una instalación cada vez más saturada.

Con este nuevo espacio, se conseguirá descongestionar la programación deportiva y ofrecer más franjas horarias a todas las categorías.

Foto de familia de la visita al campo. / Mediterráneo

Césped artificial de última generación

La nueva instalación incorpora césped artificial de última generación, sistema de drenaje y riego renovado, iluminación led y adecuación completa del entorno para garantizar un uso cómodo, eficiente y sostenible. Se trata de una actuación que responde a las necesidades reales del tejido deportivo local y que refuerza de manera clara el conjunto de la infraestructura deportiva municipal.

El alcalde, Juanma Cerdá, ha celebrado este hito como “un día muy importante para el deporte benicarlando”. “Con este nuevo campo damos un paso adelante imprescindible para atender la demanda creciente de niños, jóvenes y adultos que practican fútbol en Benicarló. Es una instalación moderna, segura y preparada para el futuro”, ha destacado.

La jornada inaugural ha culminado con un partido de fútbol que ha servido para estrenar oficialmente la nueva instalación en presencia de los clubes locales y aficionados.