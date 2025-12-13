La campaña ‘Navidad solidaria’ convierte el reciclaje en ayuda social en 56 municipios

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anima a la ciudadanía a participar en la campaña Navidad solidaria del Consorcio de Residuos Palancia Belcaire, una iniciativa que une reciclaje y ayuda social durante las fechas navideñas.

Martínez Mus ha visitado los estands informativos del Consorcio C3/V1 instalados en Xilxes y La Llosa, donde ha destacado el valor de una acción que “busca unir reciclaje y ayuda social en unas fechas especialmente significativas como estas”, subrayando la importancia de la implicación ciudadana.

La campaña se desarrolla en los 56 municipios del Camp de Morvedre, Alto Palancia y Plana Baixa integrados en el Consorcio C3/V1. / MEDITERRÁNEO

Bajo el lema Esta Navidad, usa el ecoparque y comparte solidaridad, la campaña pone el foco en los valores de sostenibilidad, responsabilidad compartida y compromiso social. En este sentido, el conseller ha señalado que “las decisiones públicas pueden transformar la vida de las personas, y la gestión ambiental puede ir de la mano de la solidaridad”.

Gesto solidario

La iniciativa convierte cada visita al ecoparque en un gesto solidario. Por cada tonelada de juguetes, ropa o pequeños electrodomésticos usados que se depositen en la red de ecoparques y ecomóviles entre el 1 y el 20 de diciembre, el Consorcio realiza una donación económica a la entidad social beneficiaria, que este año es Cáritas Diocesana.

Martínez Mus ha destacado que este proyecto “es un ejemplo de gobernanza colaborativa”, en el que ayuntamientos, Generalitat y entidades del territorio trabajan conjuntamente para ofrecer soluciones que benefician al conjunto de la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables. “Reciclar también es ayudar”, ha remarcado.

La campaña se desarrolla en los 56 municipios del Camp de Morvedre, Alto Palancia y Plana Baixa integrados en el Consorcio C3/V1. Desde la organización se anima a la ciudadanía, centros educativos, asociaciones y comercios locales a sumarse a la iniciativa y contribuir a maximizar la donación solidaria antes del 20 de diciembre.