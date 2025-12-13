Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La campaña ‘Navidad solidaria’ convierte el reciclaje en ayuda social en 56 municipios

El Consorcio Palancia Belcaire impulsa una iniciativa que transforma cada entrega en ecoparques en una aportación a Cáritas

La acción busca unir reciclaje y ayuda social en unas fechas especialmente significativas. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Castellón

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anima a la ciudadanía a participar en la campaña Navidad solidaria del Consorcio de Residuos Palancia Belcaire, una iniciativa que une reciclaje y ayuda social durante las fechas navideñas.

Martínez Mus ha visitado los estands informativos del Consorcio C3/V1 instalados en Xilxes y La Llosa, donde ha destacado el valor de una acción que “busca unir reciclaje y ayuda social en unas fechas especialmente significativas como estas”, subrayando la importancia de la implicación ciudadana.

La campaña se desarrolla en los 56 municipios del Camp de Morvedre, Alto Palancia y Plana Baixa integrados en el Consorcio C3/V1. / MEDITERRÁNEO

Bajo el lema Esta Navidad, usa el ecoparque y comparte solidaridad, la campaña pone el foco en los valores de sostenibilidad, responsabilidad compartida y compromiso social. En este sentido, el conseller ha señalado que “las decisiones públicas pueden transformar la vida de las personas, y la gestión ambiental puede ir de la mano de la solidaridad”.

Gesto solidario

La iniciativa convierte cada visita al ecoparque en un gesto solidario. Por cada tonelada de juguetes, ropa o pequeños electrodomésticos usados que se depositen en la red de ecoparques y ecomóviles entre el 1 y el 20 de diciembre, el Consorcio realiza una donación económica a la entidad social beneficiaria, que este año es Cáritas Diocesana.

Martínez Mus ha destacado que este proyecto “es un ejemplo de gobernanza colaborativa”. / MEDITERRÁNEO

Martínez Mus ha destacado que este proyecto “es un ejemplo de gobernanza colaborativa”, en el que ayuntamientos, Generalitat y entidades del territorio trabajan conjuntamente para ofrecer soluciones que benefician al conjunto de la ciudadanía, especialmente a las personas más vulnerables. “Reciclar también es ayudar”, ha remarcado.

La campaña se desarrolla en los 56 municipios del Camp de Morvedre, Alto Palancia y Plana Baixa integrados en el Consorcio C3/V1. Desde la organización se anima a la ciudadanía, centros educativos, asociaciones y comercios locales a sumarse a la iniciativa y contribuir a maximizar la donación solidaria antes del 20 de diciembre.

