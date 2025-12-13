El comercio local enciende la Navidad en l’Alcora con un mercado lleno de vida

La programación navideña de l’Alcora arranca con un claro protagonismo del comercio local. La plaza Sant Roc acogió durante toda la jornada el mercado impulsado por la Associació de Comerç i Serveis de l’Alcora, en colaboración con el Ayuntamiento, una cita que llenó el centro del municipio de ambiente festivo, actividad y propuestas para todos los públicos.

Vecinos y visitantes recorrieron los distintos puestos instalados en la plaza, donde se ofrecía una amplia variedad de productos de comercios locales, desde artesanía y moda hasta alimentación, regalos y servicios. Una iniciativa que volvió a poner en valor la calidad, la cercanía y la diversidad del tejido comercial del municipio.

En la muestra se pueden encontrar los típicos adornos navideños. / MEDITERRÁNEO

La concejala de Comercio, Amparo Segura, destacó que este mercado “marca el inicio de la Navidad en l’Alcora y refleja la importancia de apoyar al comercio local, especialmente en unas fechas clave para el consumo”. En este sentido, subrayó que “comprar en el comercio de proximidad es apostar por la economía local, por el trato cercano y por mantener viva la actividad en nuestras calles”.

Un mensaje para consumir en el municipio

El mercado se enmarca dentro de la campaña promovida por la asociación comercial bajo el lema En aquest Nadal, fes que brille l’Alcora, una llamada a apostar por las compras en el municipio y a contribuir, entre todos, a reforzar la vida comercial durante las fiestas navideñas.

El mercadillo es la oportunidad ideal para mostrar apoyo al comercio local. / MEDITERRÁNEO

La jornada contó además con actividades pensadas para el público familiar. Durante la tarde, los niños y niñas pudieron entregar sus cartas a Papá Noel, uno de los momentos más esperados, mientras que la música en directo de la Big Band puso el broche festivo al mercado.

Con esta cita, l’Alcora da el pistoletazo de salida a su calendario de Navidad con una propuesta que dinamiza el municipio, respalda al comercio local y fomenta la participación vecinal. Por delante quedan varias semanas de programación pensada para todos los públicos y para disfrutar de las fiestas sin salir del municipio.