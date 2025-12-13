La Feria de Navidad llena de ambiente y actividad el centro de Vinaròs

Vinaròs vuelve a apostar un año más por la Feria de Navidad en sus calles más céntricas, con una propuesta que reúne a vecinos y visitantes en torno al comercio y la actividad familiar. El mercado cuenta con una treintena de paradas con productos típicos de estas fechas, ideas para regalar, dulces navideños y la presencia de entidades que dan a conocer sus servicios y merchandising.

La plaza Parroquial, la plaza de la Comunión y la plaza San Valente se convierten durante todo el fin de semana en el escenario de esta iniciativa organizada por la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Vinaròs, con una ambientación claramente navideña.

La feria no solo apuesta por el comercio, sino también por el ocio familiar, con una programación paralela de talleres infantiles, como tatuajes, pintacaras y decoración navideña, además de actuaciones musicales, cuentacuentos, pasacalles y la presencia de personajes navideños para hacerse fotos en familia, todo ello en un ambiente festivo propio de estas fechas.