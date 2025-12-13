El mercado de la playa de Moncofa recupera la normalidad tras cuatro semanas de zozobra

El mercado ambulante extraordinario de la playa de Moncofa ha recuperado este sábado la normalidad tras cuatro semanas en las que no había contado con la totalidad de los puestos de venta. La jornada de este sábado vuelve a reunir a casi todos los vendedores en un momento especialmente importante de cara a la campaña navideña.

Después de varios sábados con menor presencia de paradas, los comerciantes confían ahora en que los usuarios respondan y acudan al mercado para realizar sus compras, tras haber perdido varias jornadas en una época clave para las ventas.

El mercado mantiene su nuevo emplazamiento provisional, situado a escasos cien metros del espacio donde se ha instalado desde el año 2020 y al que regresará el próximo verano. Esta ubicación presenta una disposición circular, pensada para facilitar que los clientes recorran la zona de los puestos de alimentación.

En un solo lado

Todos los puestos de venta se sitúan en un solo lado, una distribución que permite ganar espacio para el paso de los usuarios y facilita las tareas de carga y descarga de los vehículos.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha señalado que “son días cercanos a la Navidad y todos los fines de semana la playa de Moncofa cuenta con muchos visitantes”, por lo que ha considerado importante que los vendedores acudan todos los sábados hasta la llegada de la festividad de los Reyes Magos para poder ofrecer sus productos a todos los usuarios.