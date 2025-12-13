Nules adjudica el cambio de la climatización en el Teatro Alcázar, cerrado desde el verano

El Teatro Alcázar de Nules estará cerrado algo más de lo que estaba previsto. Eso se desprende de la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado de la adjudicación de los trabajos de sustitución del sistema de climatización, cuya avería motivó que el Ayuntamiento decidiera dejar provisionalmente sin uso la principal infraestructura cultural del municipio.

Ese cierre lo motivó una avería en que se hizo irreversible y más evidente a principios del verano pasado, con la celebración de varios actos, que las altas temperaturas alcanzadas en el interior hicieron insufribles, así lo evidenció el público y lo reconocieron desde el gobierno local.

En aquel momento, la concejal de Cultura, María José Esteban, explicó que se trataba de un sistema de climatización antiguo que llevaba tiempo dando problemas, aunque iban haciéndose reparaciones puntuales que permitían que siguiera funcionando, hasta que ya no fue posible.

Actos tan emblemáticos como la presentación de la reina de las fiestas o la gala de entrega de premios de los Jocs Florals ya no se celebraron en el teatro. La primera se organizó en la plaza Mayor y la segundo en el Local Multifuncional. Y todos los actos que, en condiciones normales, se habrían realizado en este histórico edificio, o se postponen o se buscan alternativas.

En septiembre, de inició el proceso de licitación de este contrato. Ahora se acaba de adjudicar, faltará formalizar la contratación e iniciar las obras, que tienen un plazo de ejecución de dos meses. Eso significará que el plazo que inicialmente se había marcado el Ayuntamiento, se alargará un poco más.

Lo cierto es que hace tres meses, el alcalde, David García, ya anunció que el cierre se prolongaría «al menos, lo que queda del 2025». Si todo va bien, la reapertura podría producirse entre finales de febrero y el mes de marzo.

En ese momento, también se indicó que se aprovecharía esta etapa sin actividad para abordar otras mejoras pendientes, como la renovación de los telones y la iluminación del escenario. En el contrato ahora adjudicado a la empresa Proinbal Instalaciones SL, solo se contempla la sustitución del equipo de climatización, con la instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado», con el importe anteriormente indicado.

El Ayuntamiento aprobó en el pleno del mes de julio una modificación de crédito por esos 300.000 euros en los que se había presupuestado la intervención.