Onda reúne a cientos de familias en un Matí Nadalenc lleno de creatividad

El Matí Nadalenc volvió a congregar a centenares de familias en el Raval de Sant Josep, consolidándose como una de las citas más participativas de la programación Nadal a Onda. La jornada transformó este espacio en un punto de encuentro para vecinos, asociaciones y público infantil, con propuestas pensadas para disfrutar de la Navidad en familia.

A lo largo de la mañana, los asistentes participaron en diferentes actividades infantiles y talleres creativos, en un ambiente festivo que se mantuvo constante durante toda la jornada. La chocolatada popular, uno de los momentos más esperados, reunió a numerosas familias y contribuyó a reforzar el carácter cercano del encuentro.

El concejal de Participación Ciudadana, Vicent Bou, destacó la evolución de esta iniciativa y el respaldo vecinal que recibe año tras año. “Cada año el Matí Nadalenc crece, y hoy lo hemos vuelto a comprobar. La respuesta de los vecinos ha sido extraordinaria y nos anima a seguir impulsando actividades que demuestran la fuerza del tejido asociativo de Onda”, señaló.

Actividades infantiles y apoyo al tejido asociativo

El programa incluyó propuestas dirigidas especialmente al público infantil, como un photocall navideño, máquina de palomitas y un taller de cocina de dulces navideños impartido por la chef Alejandra Schvartz. Además, los participantes recibieron distintos elementos de merchandising navideño preparados para la ocasión.

Numerosas familias participaron en las actividades infantiles del Matí Nadalenc celebrado en el Raval de Sant Josep. / MEDITERRÁNEO

El evento volvió a poner en valor el papel de las asociaciones locales, cuya implicación fue clave para crear un ambiente participativo y familiar. Su colaboración permitió convertir el Matí Nadalenc en una cita que fomenta la convivencia y refuerza la vida social del municipio durante estas fechas.

La programación navideña continúa en Onda

La agenda de Nadal a Onda continuará con la visita de Papá Noel a los barrios el 23 de diciembre y su recepción a los niños el día 24 en el Raval. Las celebraciones de Fin de Año incluirán las Campanadas desde el balcón del Ayuntamiento y la discomóvil de Nochevieja en el Recinto Multiusos.

Ya en enero, el Campamento Real en el Castillo de las 300 Torres abrirá sus puertas del 3 al 4 de enero, antes de la tradicional Cabalgata de Reyes, que recorrerá las calles de Onda el día 5.