Onda reúne a cientos de familias en un Matí Nadalenc lleno de creatividad
Talleres infantiles, chocolatada y participación vecinal convierten el Raval en uno de los puntos clave de la Navidad
El Matí Nadalenc volvió a congregar a centenares de familias en el Raval de Sant Josep, consolidándose como una de las citas más participativas de la programación Nadal a Onda. La jornada transformó este espacio en un punto de encuentro para vecinos, asociaciones y público infantil, con propuestas pensadas para disfrutar de la Navidad en familia.
A lo largo de la mañana, los asistentes participaron en diferentes actividades infantiles y talleres creativos, en un ambiente festivo que se mantuvo constante durante toda la jornada. La chocolatada popular, uno de los momentos más esperados, reunió a numerosas familias y contribuyó a reforzar el carácter cercano del encuentro.
El concejal de Participación Ciudadana, Vicent Bou, destacó la evolución de esta iniciativa y el respaldo vecinal que recibe año tras año. “Cada año el Matí Nadalenc crece, y hoy lo hemos vuelto a comprobar. La respuesta de los vecinos ha sido extraordinaria y nos anima a seguir impulsando actividades que demuestran la fuerza del tejido asociativo de Onda”, señaló.
Actividades infantiles y apoyo al tejido asociativo
El programa incluyó propuestas dirigidas especialmente al público infantil, como un photocall navideño, máquina de palomitas y un taller de cocina de dulces navideños impartido por la chef Alejandra Schvartz. Además, los participantes recibieron distintos elementos de merchandising navideño preparados para la ocasión.
El evento volvió a poner en valor el papel de las asociaciones locales, cuya implicación fue clave para crear un ambiente participativo y familiar. Su colaboración permitió convertir el Matí Nadalenc en una cita que fomenta la convivencia y refuerza la vida social del municipio durante estas fechas.
La programación navideña continúa en Onda
La agenda de Nadal a Onda continuará con la visita de Papá Noel a los barrios el 23 de diciembre y su recepción a los niños el día 24 en el Raval. Las celebraciones de Fin de Año incluirán las Campanadas desde el balcón del Ayuntamiento y la discomóvil de Nochevieja en el Recinto Multiusos.
Ya en enero, el Campamento Real en el Castillo de las 300 Torres abrirá sus puertas del 3 al 4 de enero, antes de la tradicional Cabalgata de Reyes, que recorrerá las calles de Onda el día 5.
