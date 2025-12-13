Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes

Los gimnasios al aire libre se han popularizado en Castellón, donde cada mañana o tarde personas de todas las edades usan los aparatos para mantenerse en forma sin coste alguno. Estos parques biosaludables ya superan los 200 en la provincia y son utilizados tanto por jóvenes como por jubilados. Además del ejercicio recreativo, proliferan espacios para practicar calistenia, un deporte en auge entre los veinteañeros.

Municipios como Castelló, Vila-real, Onda o Vinaròs invierten cada vez más en estas instalaciones abiertas. Más que deporte, estos parques se han convertido en puntos de encuentro que fomentan la convivencia, la socialización y un estilo de vida saludable.

Siguiendo esta tendencia, Betxí ha dado un paso más y sube de nivel en la provincia de Castellón al poner en funcionamiento el primer gimnasio propiamente dicho al aire libre, gratuito y de libre acceso, ubicado en el polígono Molí Llop. Tras finalizar el montaje ayer viernes, desde este sábado, las siete máquinas instaladas están operativas y disponibles para la ciudadanía, consolidando el espacio como un nuevo referente para la práctica deportiva en el municipio.

Con esta iniciativa, Betxí pasa de contar solo con aparatos dispersos o zonas de calistenia a ofrecer un equipamiento completo que permite entrenamientos más variados y profesionales.

De este modo, contará con siete máquinas orientadas a trabajar diferentes grupos musculares: desde un juego de mancuernas con banco horizontal, hasta una máquina de press banca con banco inclinado para desarrollar los músculos del pecho, una máquina de curl de piernas sentado para trabajar la parte posterior del muslo, una máquina de extensión de piernas para reforzar la parte frontal y, finalmente, una máquina muscular activa que permite ejercitar prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo.

Está pensado tanto para personas habituadas al ejercicio como para quienes se inician, ofreciendo así un recurso accesible y versátil para todos los públicos.

El polígono Molí Llop ya contaba con rocódromo, circuito de parkour, pump track y área de calistenia, pero la llegada de este gimnasio lo convierte en un auténtico centro deportivo al aire libre.

Con la puesta en marcha del gimnasio, el Molí Llop incorpora un nuevo recurso a una zona que ya dispone de rocódromo, circuito de parkour, pump track y una completa área de calistenia. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, destacó que el proyecto busca crear un entorno “vivo y abierto”, donde el acceso al deporte sea gratuito y fomente hábitos de vida saludables. “Queremos que el pueblo siga creciendo como un espacio deportivo vivo y abierto", apuntó.

Inauguración oficial con un monitor

Aunque el gimnasio ya está operativo, la inauguración oficial se celebrará el 21 de diciembre, con sesiones guiadas a cargo de un monitor que explicará el funcionamiento de cada máquina, asegurando un uso adecuado y seguro. Esta iniciativa, que fue adjudicado a Ort Connect SL por un importe de 60.475 euros, se enmarca en la subvención del Ivace para la modernización de polígonos industriales.

Con la apertura del gimnasio, Betxí refuerza su apuesta por la actividad física al aire libre y la vida saludable y se posiciona como un municipio que eleva el nivel de sus instalaciones deportivas.