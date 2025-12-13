Peñíscola celebra su segunda Marcha Solidaria por la ELA con más de 400 participantes

Peñíscola ha acogido este sábado por la mañana la segunda edición de la Marcha Solidaria por la ELA, una jornada deportiva y reivindicativa que ha reunido a más de 400 personas con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad y apoyar la investigación, además de mostrar su respaldo a las personas afectadas.

La cita ha consistido en una marcha solidaria de cinco kilómetros a pie, organizada a beneficio de la Asociación Valenciana de ELA (ADELA-CV), y ha transcurrido por el paseo marítimo de la ciudad papal en un ambiente festivo y participativo.

El evento ha consistido en una marcha solidaria de cinco kilómetros a pie. / MEDITERRÁNEO

Al finalizar el recorrido, se ha celebrado un sorteo de regalos aportados por decenas de patrocinadores que se han sumado a la iniciativa solidaria.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha destacado la respuesta ciudadana y la implicación de los participantes, subrayando “la importancia de sumar esfuerzos por la dignidad y la mejora de las condiciones de vida de las personas que padecen esta enfermedad”.

El primer edil ha felicitado de manera especial a Pilar Magallón Gómez, enferma de ELA y miembro de la junta directiva de ADELA-CV, así como a su presidente, José Jiménez, “por su determinación en el impulso de esta marcha”, y les ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento con la continuidad de la iniciativa en los próximos años, mientras la asociación pueda seguir llevándola a cabo.