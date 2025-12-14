Almassora abre la Casa de los Reyes Magos y refuerza la magia navideña en el Espai Mercat

Almassora abre este lunes, 15 de diciembre, a las 19.30 horas, una nueva edición de la Casa de los Reyes Magos de Oriente en el Espai Mercat, una propuesta pensada para que niños y adultos se sumerjan en la magia de la Navidad y conozcan de cerca el universo de Sus Majestades. El espacio podrá visitarse hasta el próximo 10 de enero, tras el éxito de las dos ediciones anteriores, por las que pasaron centenares de familias.

El proyecto, impulsado por el Museu del Joguet junto al Ayuntamiento de Almassora, ofrece un recorrido lleno de color, tradición y elementos simbólicos vinculados a Melchor, Gaspar y Baltasar. La exposición recrea una estancia mágica cuidada al detalle, con figuras artesanales y una ambientación pensada para sorprender tanto a pequeños como a mayores.

El objetivo es que los pequeños conozcan de cerca el universo de Sus Majestades. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa, María Tormo, y el concejal de Cultura, Vicente Blay Casino, han agradecido el trabajo de la familia Arenós-Agut, responsable de la escenografía, destacando el esfuerzo y la dedicación necesarios para dar forma a una recreación tan minuciosa y cargada de simbolismo navideño.

Horarios

El horario de visitas será de 10.00 a 13.30 horas, con cierre los domingos y los días festivos 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Durante la estancia de los Reyes Magos en la localidad, la Cooperativa Agrícola San José abastecerá a Sus Majestades de clementinas, un guiño al producto local dentro de esta propuesta festiva.

La Casa de los Reyes Magos forma parte de la programación de Navidad 2025 y busca consolidarse como punto de encuentro familiar durante las fiestas. Toda la agenda navideña puede consultarse en la web municipal.