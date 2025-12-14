El belén gigante de Castellón que está ambientado en Egipto: "Es apoteósico, nunca podré superar este nivel"

Después de recrear el icónico monasterio de Petra en 2023 y la Cartuja de Valldecrist en 2024 (la joya patrimonial de Altura), el belén a tamaño real más popular de Castellón ha alcanzado este año su pináculo al escenificar en su entrada ni más ni menos que el antiguo Egipto. Un reto que su autor tenía marcado desde hace tiempo al ser gran amante de esta cultura.

Panorámica de cómo queda la entrada al belén a tamaño real de Altura. / Mediterráneo

Una réplica de la Gran Esfinge de Giza da la bienvenida a todos los vecinos y visitantes que se acerquen al belén situado en la calle del Portillo y aledaños en Altura, que ha quedado inaugurado oficialmente este sábado en este municipio del Alto Palancia.

La monumental escultura mide 2,5 metros de alto y 2,4 de ancho, se alza sobre un andamio y está forrada de madera, con corcho modelado. Es, sin duda, la majestuosa carta de presentación de un montaje en el que no faltan columnas con jeroglíficos e incluso una cámara funeraria, donde antiguamente enterraban a los faraones, lo que garantiza una gran dosis de inmersión.

La esfinge mide dos metros y medio de alto. / Mediterráneo

Su creador, Juanvi López, pese a su intención de ir rebasando su propio listón año tras año, tiene claro que el que ha dejado en esta novena edición del belén no lo va a poder igualar. "Quienes lo han visto ya dicen que es apoteósico, tengo claro que el nivel de este año no lo voy a poder superar", razona a Mediterráneo horas antes de la inauguración.

De hecho, señala que no ha podido hacer una pirámide por falta de espacio, pero lo tenía en mente.

Los jeroglíficos no faltan en las columnas. / Mediterráneo

El 90% del belén del es nuevo

Más allá de esa primera toma de contacto que retrotrae al antiguo Egipto, el deseo de reciclarse y reinventarse cada año hace que "el 90% del belén sea nuevo". Entre las novedades del conjunto artístico, destaca que todos los molinos tienen movimiento y que ahora la mayoría de edificios recreados cuentan con varias alturas, lo que confiere más realismo y espectacularidad al recorrido.

Además, hay más personajes y la extensión del montaje vuelve a ampliarse, superando esta vez los 600 metros cuadrados de superficie.

Montaje de la esfinge. / Mediterráneo

Otro de los elementos que destaca es la presencia de una cueva hecha con madera y poliuretano en la que, como sorpresa, acogerá una escena en la que aparecerá la Virgen de Gracia, patrona de la villa de Altura.

No faltarán tampoco las visitas narradas, programadas a ciertas horas del día, que cuentan con una iluminación especial.

Uno de los recovecos del belén de Altura. / Mediterráneo

"Cinco semanas sin descanso"

Para montar y preparar todo, el belenista, albañil de profesión, cuenta que se puso en serio manos a la obra después de las fiestas de septiembre del pueblo y que las últimas cinco semanas han sido frenéticas, "sin descanso", dedicándose en cuerpo y alma al belén más de diez horas al día. "Mi mujer ha estado a punto de echarme de casa por la gran cantidad de horas que requiere de dedicación y entrega", cuenta entre risas.

Por suerte, Juanvi López no ha estado solo y ha contado con el apoyo inestimable de su familia (su mujer se ha encargado del vestuario de los personajes del belén, su hijo de los escaneados en 3D y su hija de crear y actualizar la página web sobre el belén), de amigos y de sus vecinos, a quienes considera los "mejores del mundo" por su "implicación, bondad y paciencia".