Benicarló descubre el cartel de las Fallas 2026

Benicarló ha presentado este fin de semana el cartel anunciador de las Fallas 2026, una cita que marca el inicio del camino hacia las fiestas josefinas, que se celebrarán del 13 al 19 de marzo. El acto reunió a las Falleras Mayores de la ciudad, Noà Pegueroles y Yune Sánchez, acompañadas por sus cortes de honor, junto a representantes de la Junta Local Fallera y la concejalía del área.

El diseño que acompañará la próxima edición de la fiesta es obra de la artista local Mireia García y lleva por lema Falles, cultura viva de Benicarló, una propuesta que pone en valor la tradición fallera como expresión cultural y festiva profundamente arraigada en la ciudad.

Cartel anunciador de las Fallas 2026 en Benicarló. / MEDITERRÁNEO

Durante el mismo acto, las 14 comisiones falleras dieron a conocer los esbozos de los 28 monumentos que se plantarán en las calles y arderán la noche del 19 de marzo. Los representantes de cada demarcación fueron desvelando uno a uno los bocetos que anticipan la temática y el estilo de las fallas de este próximo ejercicio.

La presentación del cartel y de los esbozos supone uno de los primeros actos oficiales del calendario fallero y sirve para calentar motores de cara a unas fiestas que volverán a llenar Benicarló de arte efímero, crítica y tradición.