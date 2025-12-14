Benicàssim inaugura el belén municipal y cumple con su mercadillo navideño

Los vecinos de Benicàssim han cumplido este domingo con dos de las tradiciones más asentadas en el calendario previo a la Navidad, la inauguración del belén municipal y la celebración del tradicional Mercat Nadalenc Solidari del Grup Viure, en una jornada marcada por el mal tiempo y la lluvia persistente.

Por la mañana, las festeras de la localidad y la corporación municipal inauguraron el belén, que como cada año se instala en el Ayuntamiento y que podrá visitarse hasta la finalización de la Navidad, formando parte del recorrido tradicional de estas fechas en el municipio.

Las festeras y concejales de la corporación municipal inaugurando el belén municipal. / MEDITERRÁNEO

Y también ha tenido lugar la celebración de la 35ª edición del Mercat Nadalenc Solidari. El mercadillo se ha desarrollado frente a la iglesia y ha vuelto a reunir a voluntarios, vecinos y comercios locales en torno a la solidaridad, aunque la meteorología adversa ha influido en la asistencia y algunas actividades previstas de la programación no han podido celebrarse.

Por un centro médico en Ghana

La iniciativa, que se celebra desde 1991, mantiene su objetivo solidario y destina toda la recaudación de esta edición a la construcción de un centro médico en Meyikpor, Ghana, a través de la ONGD Youcanyolé.

En los distintos puestos se han ofrecido productos navideños elaborados por los miembros del Grup Viure, artículos de comercios locales, creaciones de los jóvenes del grupo y propuestas del Racó sostenible, centrado en la economía circular.

Con motivo del 35 aniversario del mercadillo, también quedó inaugurada la exposición 35 anys de solidaritat en la Sala Escena del Teatro Municipal, que repasa la trayectoria de esta iniciativa solidaria a lo largo de más de tres décadas.