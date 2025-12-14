Bertolín empieza a urbanizar el nuevo polígono industrial de Almenara y Jysk ya tiene licencia de obra

Tras años de trámites, el nuevo polígono de Almenara, el Barranc de Talavera, que contará con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, empieza a ser una realidad. Grupo Bertolín, la empresa que ha impulsado el proyecto de urbanización a través de su filial Hyc Urban Almenara, ya ha empezado los primeros movimientos de tierra sobre el terreno.

De la superficie total del polígono, más de un tercio lo ocupará la parcela de 270.000 metros cuadrados en la que la multinacional danesa Jysk, especializada en artículos de descanso, mobiliario y decoración para el hogar, construirá su futuro centro logístico. La empresa ya dispone de los permisos necesarios para construir su megaplanta, en la que prevé invertir unos 300 millones de euros, como ya publicó Mediterráneo.

El inicio de las obras ha sido posible así tras la concesión de la licencia municipal por parte del Ayuntamiento de Almenara y la correspondiente autorización de la Conselleria de Industria, que ha permitido, además, el desvío provisional de la línea eléctrica que atravesaba la parcela.

Pagos a propietarios

Bertolín ya era titular del 90% de los terrenos que comprenden el futuro polígono y actualmente se encuentra finalizando los pagos pendientes a los agricultores propietarios, lo que permitirá completar la adquisición de la totalidad del suelo. En el caso de la manzana destinada a Jysk, la compañía es propietaria del 100 % de la parcela.

Uno de los factores clave del proyecto es su excelente conectividad. De hecho, está prevista la adecuación de los accesos desde la N-340 mediante un desvío en un punto concreto entre Almenara y la Llosa, así como la ampliación del vial que conecta Almenara con la Vall d’Uixó. Son unas actuaciones que cuentan con un presupuesto de cinco millones de euros.

Recreación de cómo será el centro logístico de Jysk en Almenara. / MEDITERRÁNEO

A ello se suma una ubicación estratégica, ya que el polígono se sitúa a apenas diez kilómetros de la futura gigafactoría de baterías que se construye en Sagunt, y dispone de buenas conexiones con los puertos de Sagunt, València y Castellón. Por vía terrestre, el enclave se encuentra muy próximo a la AP-7, la N-340 y la CV-10, mientras que el aeropuerto de Manises está a solo 35 kilómetros.

Hay que recordar que uno de los últimos pasos administrativos llegó en el mes de octubre, cuando el Ayuntamiento aprobó en pleno el proyecto de urbanización. El inicio de las obras, en las que Bertolín prevé invertir 200 millones de euros, supone el final a tres años de trámites y coordinación técnica.