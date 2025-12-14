El Catalejo
Boda con traca en el ayuntamiento: el alcalde de Peñíscola se casa en su despacho
Andrés Martínez contrae matrimonio con Reina Hernández
El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, se ha casado en el ayuntamiento de la localidad con su pareja, Reina Hernández.
De hecho, ha contraído matrimonio en su despacho de la casa consistorial, donde trabaja. La encargada de oficiar la ceremonia ha sido Lidia Herrero, concejala de Cultura.
El también diputado provincial de Turismo ha dado a conocer su boda a través de sus redes sociales. Entre los asistentes, además de sus familiares y amigos, también estaban la alcaldesa de Canet lo Roig, María Ángeles Pallarés (vicepresidenta de la Diputación de Castellón como él) o el alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez.
Tras la ceremonia, ha habido traca a las puertas del ayuntamiento, y, posteriormente una celebración sencilla, que ha incluido tarta.
