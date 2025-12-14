Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boda con traca en el ayuntamiento: el alcalde de Peñíscola se casa en su despacho

Andrés Martínez contrae matrimonio con Reina Hernández

Bartomeu Roig

Peñíscola

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, se ha casado en el ayuntamiento de la localidad con su pareja, Reina Hernández.

De hecho, ha contraído matrimonio en su despacho de la casa consistorial, donde trabaja. La encargada de oficiar la ceremonia ha sido Lidia Herrero, concejala de Cultura.

Foto de la boda entre el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez; y Reina Hernández.

El también diputado provincial de Turismo ha dado a conocer su boda a través de sus redes sociales. Entre los asistentes, además de sus familiares y amigos, también estaban la alcaldesa de Canet lo Roig, María Ángeles Pallarés (vicepresidenta de la Diputación de Castellón como él) o el alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez.

Los novios, junto a la tarta.

Tras la ceremonia, ha habido traca a las puertas del ayuntamiento, y, posteriormente una celebración sencilla, que ha incluido tarta.

