Burriana fomenta el deporte con un gimnasio itinerante

Burriana incorpora un gimnasio móvil diseñado para ser utilizado en actividades deportivas al aire libre. Denominado Movilgym - Agile Flow, es un equipamiento móvil, homologado y patentado, que permite desarrollar actividad física dirigida y supervisada por profesionales en los espacios públicos.

Se trata de un recurso itinerante y de implantación inmediata a cargo del Ayuntamiento, equipado con material profesional de entrenamiento funcional y diseñado para su uso seguro. Puede desplazarse y programarse de forma flexible y rotatoria en diferentes zonas: parques, plazas, paseos urbanos, zonas verdes y entornos costeros o espacios abiertos, reforzando campañas municipales durante el verano, semanas saludables, eventos deportivos concretos.

Permite desarrollar actividad física dirigida y supervisada por profesionales en los espacios públicos. / MEDITERRÁNEO

Todos los ejercicios que se desarrollen serán siempre dirigidas por personal técnico cualificado, garantizando la seguridad, calidad y control del servicio. La tipología de actividades que permite desarrollar incluye la actividad física saludable para adultos, programas de ejercicio para mayores, entrenamiento funcional, sesiones grupales al aire libre, yoga o pilates, siempre en formato outdoor.

Vida saludable

«La incorporación de este nuevo equipamiento portátil ofrece una gran oportunidad para que los ciudadanos puedan disfrutar del deporte al aire libre, acercando la práctica de una vida saludable a distintos puntos del municipio y permitiendo una alternativa más atractiva y propia de nuestro clima mediterráneo», valora el concejal de Deportes, Fran Capdevila.

Este gimnasio al aire libre recuerda al de Betxí, aunque en su caso se trata de una infraestructura fija y de carácter permanente.