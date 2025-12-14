Dolor en la Vall d'Uixó por la muerte del músico mexicano Mario López
Sentía gran fervor y devoción hacia San Vicente Ferrer, patrón de su ciudad natal (Juchitán de Zaragoza, Oaxaca), con la que la que la Vall está hermanada
Vicente Falcó Fuertes
Profunda consternación ha causado en la Vall d'Uixó la noticia del fallecimiento en Juchitán (México) de Mario López Hernández.
Mario López Hernández, músico y compositor juchiteco consagrado como figura clave de la música tradicional oaxaqueña, con sus composiciones e interpretaciones ha dejado un legado importantísimo en la cultura zapoteca, y con su muerte un gran vacío en su pueblo Juchitán de Zaragoza (Oaxaca) y en el pueblo hermano de la Vall d´Uixó.
Hermanamiento
Amante de su pueblo y de la Paz Mundial, su fervor religioso y devoción a San Vicente Ferrer (patrón de las dos ciudades, deJuchitán de Zaragoza y la Vall d'Uixó) fue la pieza clave para lograr el hermanamiento de las dos fiestas patronales bajo un espíritu de concordia, amistad y fe (2007) y del hermanamiento de ambas ciudades en el 2008.
Descanse el amigo Mario López Hernández, con el que compartimos desde hace 22 años, inquietudes, proyectos y realidades de la historia más reciente de nuestros pueblos, con la ilusión de que México y España fomentaran una relación de cooperación, solidaridad y amor fraterno a través del hermanamiento de Juchitán y Vall d'Uixó.
