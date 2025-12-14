El museo de Segorbe renueva sus vitrinas y moderniza su imagen

El Museo de Arqueología y Etnología de Segorbe (MAES) ha renovado el diseño de sus vitrinas expositivas dentro del plan global de modernización impulsado por el Ayuntamiento. La actuación ha permitido actualizar la imagen del centro y mejorar la funcionalidad del espacio.

Los trabajos han consistido en la adaptación cromática de las bases interiores de las vitrinas y de los propios recipientes, con el objetivo de armonizar el espacio expositivo con las salas ya renovadas y ofrecer una imagen más coherente y actual.

Visita a las salas del museo tras la renovación de las vitrinas expositivas, dentro del plan de modernización del centro. / MEDITERRÁNEO

Esta mejora se suma a otras actuaciones realizadas en el museo en los últimos años, como la renovación de los paneles explicativos, la sustitución de soportes y módulos de las piezas, la creación de una sala de audiovisuales, la instalación de cámaras de seguridad y la restauración de piezas cerámicas incorporadas a la exposición permanente.

Un plan de renovación progresiva

La alcaldesa de Segorbe, Mª Carmen Climent, ha señalado que esta intervención forma parte de un plan de acción global cuyo objetivo es avanzar hacia una renovación integral del museo, haciéndolo más atractivo desde el punto de vista de la identidad visual, más accesible para toda la población y con un mayor valor divulgativo del patrimonio histórico.

El Ayuntamiento continuará desarrollando este proceso de mejora progresiva con nuevas actuaciones que permitan completar la modernización del centro museístico.