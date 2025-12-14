Nueva playa en camino en la provincia de Castellón para combatir la regresión del mar

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la dirección provincial de Costas, ha iniciado las obras para llevar a cabo una intervención en el litoral de Burriana, específicamente en la zona de la Serratella, en el tramo comprendido entre el camí Ratlla y Marge. El objetivo principal de esta actuación es proteger la costa y revertir el proceso de regresión que afecta a este punto de la capital de la Plana Baixa.

Otra foto de las obras. / Mediterráneo

Los trabajos proporcionarán una nueva playa al servicio de vecinos y residentes mediante la desrigidización de la barrera (escollera) longitudinal que hay en la actualidad en la zona. La configuración de la futura playa a será similar al situado al sur de Burriana, junto al Camí la Ratlla de Nules.

Además, de forma complementaria, las tareas incluyen también la formación de una duna con núcleo de escollera en la berma del arenal que están generando, así como la renaturalización del área que previamente estaba ocupada por una edificación. Asimismo, las obras contemplan la mejora de los accesos a esta nueva cala, situada en una de las zonas más afectadas por el avance del mar.

‘OK’ ambiental a un plan clave

Des de el equipo de gobierno (PP) reivindican que estas intervenciones son el resultado de «numerosas gestiones» del ejecutivo con el servicio provincial de Costas, incluyendo desplazamientos a Madrid para reclamar las inversiones necesarias para la protección del litoral. Hay que recordar que, como publicó Mediterráneo hace unas semanas, el ministerio ha concedido recientemente la declaración de impacto Ambiental (DIA) a la actualización del proyecto de regeneración de la zona sur, en el tramo entre el dique del puerto y la depuradora.

Los trabajos proporcionarán una nueva playa al servicio de vecinos y residentes. / MEDITERRÁNEO

Esta actualización, cuya visto bueno a nivel ambiental ha tardado más de tres años en otorgarse por parte del Gobierno, es el último paso para reforzar las defensas costeras frente a la erosión en un área muy vulnerable ante el impacto de los temporales, como es la Serratella, que ha registrado una regresión de más de 100 metros con el paso de los años.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, recalca que «en apenas dos años y medio» han logrado que «Costas construya nuevas playas en el municipio y el ministerio atienda algunas de las reivindicaciones históricas que tenía la ciudad».

Y el alcalde, Jorge Monferrer, recuerda que «las interveciones de regeneración de la costa junto a la construcción de la nueva depuradora revitalizarán la Serratella, ofreciendo nuevas oportunidades a esta zona que desde el primer minuto hemos querido recuperar y poner en valor».