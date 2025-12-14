Onda invita a frenar y valorar lo sencillo y los pequeños detalles en su vídeo de Navidad

El Ayuntamiento de Onda ha presentado su vídeo institucional de Navidad bajo el lema Hagamos sencillo lo sencillo, una pieza que invita a reflexionar sobre el ritmo acelerado del día a día y a recuperar el valor de lo esencial. La campaña se enmarca en la programación de Nadal a Onda y propone una Navidad más pausada, centrada en los pequeños detalles y en aquello que realmente importa.

El vídeo tiene como protagonista a Rosi Herreros Juárez, una ondense con discapacidad intelectual y usuaria del Centro Ocupacional El Molí, cuya forma de mirar la vida actúa como hilo conductor del mensaje. A través de su experiencia, la pieza contrapone las prisas, el ruido y las preocupaciones constantes del mundo actual con la sencillez de los gestos cotidianos, como escuchar, compartir tiempo o disfrutar del momento.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que “nos dicen que la vida es complicada, pero la Navidad nos recuerda que lo verdaderamente importante es sencillo y que, a veces, somos nosotros quienes complicamos lo que no lo es”, subrayando el sentido del mensaje que transmite el espot.

Los protagonistas del espot viendo el vídeo. / Mediterráneo

Un estreno especial en El Molí

La presentación del vídeo se realizó esta semana en el Centro Ocupacional El Molí, donde la alcaldesa compartió la proyección con Rosi y sus compañeros en un encuentro marcado por la emoción. Con esta visita, el Ayuntamiento quiso compartir el mensaje de la campaña con quienes representan de forma natural valores como la inclusión y la humanidad.

Durante el encuentro, Ballester señaló que “con tanta prisa y tanta tontería, estamos perdiendo de vista lo que de verdad importa: los pequeños detalles y pasar tiempo juntos”, agradeciendo al centro, a los profesionales y a las familias su implicación en un proyecto que refleja la Navidad que quiere Onda.

Programación navideña

El lanzamiento del spot coincide con los días centrales de Nadal a Onda, que entra ahora en sus jornadas más esperadas con una agenda repleta de propuestas familiares, culturales y musicales. Entre ellas figuran la visita de Papá Noel a los barrios, la recepción a los niños, las Campanadas de Fin de Año, el Campamento Real en el Castillo de las 300 Torres y la tradicional Cabalgata de Reyes.

Con esta campaña y el conjunto de actividades programadas, el Ayuntamiento refuerza una Navidad pensada para compartir en familia y poner a las personas en el centro.