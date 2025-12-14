Los tardeos navideños llenan la plaza de la Amera en Vinaròs

Los tardeos navideños están triunfando en Vinaròs y han convertido la plaza de Sant Antoni, conocida popularmente como la Amera, en uno de los principales puntos de encuentro durante estas fiestas. Un total de 12 conciertos programados a las 20.00 horas están logrando una elevada asistencia y un ambiente intergeneracional que llena el ágora tarde tras tarde.

La iniciativa forma parte de la apuesta del equipo de gobierno por revitalizar este espacio céntrico, un objetivo que se ha trabajado desde el inicio del mandato con la programación de actos como la elección de las reinas de fiestas o actuaciones de gimnasios y academias durante la Navidad. Este año, sin embargo, se ha dado un paso más con una programación musical estable que ha reforzado la actividad en la plaza.

Actuación musical en la plaza de la Amera dentro del ciclo de tardeos programados por Navidad. / Javier Flores

Grupos como Coldday, GenZ, Aurins o Konecta 80 ya han pasado por el escenario de la Amera, y el ciclo continuará en los próximos días con propuestas como Dj Fonki Cheff, la Zambomba Navideña La Mar de Flamenca, La Tremenda, Resilientes, Defectos, Sin Documentos o la orquesta Centauro en la celebración de fin de año.

Un espacio con protagonismo durante las fiestas

La dinamización de la plaza de la Amera no se limita a los tardeos musicales. Durante estas fechas también acoge conciertos corales, la llegada del Home dels Nassos o la verbena de fin de año, consolidándose como uno de los escenarios clave de la programación navideña de la ciudad.

El escenario instalado en la parte este de la plaza es una muestra de las intenciones municipales en este enclave. La remodelación del espacio, que permitirá instalar de forma definitiva un escenario para la celebración de eventos culturales, sociales e incluso deportivos, ya está contemplada en el presupuesto municipal, con una inversión prevista de alrededor de 200.000 euros.