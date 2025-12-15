Almassora da luz verde al aumento salarial del 2,5% para los empleados municipales

El pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Almassora ha aprobado por unanimidad el incremento de un 2,5% de las retribuciones para la plantilla municipal por aplicación del Real Decreto Ley 14/2025 de 2 de diciembre, una cantidad que será ingresada al personal en los próximos días.

Imagen del pleno ordinario del Ayuntamiento de Almassora, correspondiente al mes de diciembre. / Mediterráneo

De igual modo, durante la sesión se ha aprobado desestimar el recurso de reposición presentado por una entidad privada contra el acuerdo plenario de fecha 10/11/2025 relativo al proyecto de expropiación por tasación conjunta para la adquisición de suelo destinado a completar la apertura de la calle Segorbe.

Medallas al mérito policial

Otro de los puntos abordados y aprobado por unanimidad ha sido la propuesta de solicitud a la Generalitat de la medalla al mérito con distintivo blanco por más de 25 años de servicio para tres agentes de la plantilla de la Policía Local como reconocimiento a su trayectoria y vocación de servicio público.

Asimismo, también ha salido adelante una propuesta para garantizar la atención sanitaria en los centros de atención Primaria de Almassora, así como otra propuesta para impulsar la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales a la nueva legislación autonómica y estatal y un plan de choque para mejorar la limpieza de las vías públicas y parques.