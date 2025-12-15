Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Almassora potencia el empleo y recupera la escuela taller tras 14 años

El proyecto formativo se suma al taller de empleo para impulsar oportunidades laborales

Imagen de archivo de programas formativos del Ayuntamiento de Almassora.

Imagen de archivo de programas formativos del Ayuntamiento de Almassora. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Almassora refuerza su compromiso con el empleo con una inversión histórica de más de 1,5 millones de euros para formar y contratar a 60 personas desempleadas. El Ayuntamiento ha anunciado que el próximo año pondrá en marcha dos importantes proyectos formativos orientados a mejorar la empleabilidad: el taller de empleo y la escuela taller, esta última recuperada tras 14 años sin impartirse en la localidad.

Ambos programas de ocupación, en los que participarán un total de 60 vecinos en situación de desempleo, están financiados por Labora–Servicio Valenciano de Empleo y Formación con una subvención de 1.591.559,10 euros correspondiente al ejercicio 2026. La concejala de Empleo, Silvana Rovira, ha destacado que “desde el Ayuntamiento de Almassora seguimos apostando de manera firme por el empleo como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Rovira ha subrayado que estos proyectos “suponen una oportunidad real para que 60 personas desempleadas puedan mejorar su formación y facilitar su reincorporación al mercado laboral”, al tiempo que ha puesto en valor la recuperación de la escuela taller tras más de una década sin desarrollarse en el municipio. “Damos un paso muy importante para ofrecer alternativas formativas y laborales a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo laboral”, ha señalado la edila.

La alcaldesa de Almassora, en una visita al centro de formación.

La alcaldesa de Almassora, en una visita al centro de formación. / MEDITERRÁNEO

Especialidades formativas

La escuela taller estará dirigida a jóvenes mayores de 16 años y contará con tres especialidades: albañilería, informática y atención sociosanitaria a personas dependientes.

Por su parte, el taller de empleo, destinado a personas mayores de 30 años, ofrecerá formación en trabajos auxiliares administrativos, jardinería y albañilería.

Ambos programas tendrán una duración de un año, combinarán formación teórica con prácticas laborales remuneradas y se impartirán en el Centro de Formación de Almassora. Según ha remarcado Rovira, la oferta formativa está diseñada para responder a las necesidades reales del mercado laboral, con especialidades que presentan una elevada demanda.

Por último, la concejala de Empleo ha destacado el esfuerzo inversor realizado gracias a la financiación de Labora. “La subvención de más de 1,5 millones de euros demuestra la confianza de Labora en Almassora y en nuestra capacidad para desarrollar proyectos que generan oportunidades, fomentan la empleabilidad y contribuyen al desarrollo económico y social del municipio”, ha concluido.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almassora ha desarrollado a lo largo de este año diversos programas de ocupación que han permitido emplear a más de un centenar de personas en situación de desempleo.

