Un pueblo de Castellón rompe siglos de tradición masculinizada: una mujer cantará por primera vez l’Albà de Nochebuena

Angie Miralles Sancho será la primera mujer que cantará l’Albà de Nochebuena en l’Alcora, una de las tradiciones más arraigadas y simbólicas de la capital de l’Alcalatén. Hasta ahora, aunque varias mujeres han destacado como autoras de las letras —entre ellas Mª Luisa Ribés, Adela Maneus o Belén Martínez—, la interpretación vocal siempre había recaído en voces masculinas.

La designación de Angie se ha producido tras ser la única persona presentada para cantar l’Albà este año. Esta circunstancia ha supuesto un reto añadido para la rondalla, que ha tenido que adaptar la tonalidad musical a una tesitura femenina, un trabajo extra que los músicos han asumido con naturalidad y con buenos resultados durante los ensayos, según señalan desde la organización.

Angie Miralles Sancho. / R. D. A.

La protagonista ha expresado el respeto con el que afronta este momento y la importancia personal que tiene para ella interpretar l’Albà en la noche de Nochebuena, arropada por el conjunto del colectivo y por su entorno más cercano.

Una saga familiar ligada a la tradición

Angie pertenece a una familia profundamente vinculada a l’Albà. Su abuelo fue director de la rondalla y actualmente lo es su tío, lo que la convierte en la tercera generación ligada directamente a esta tradición. La joven ha señalado que dedicará la interpretación a su abuelo y a todas las personas importantes que no podrán estar presentes esa noche, ya sea por vivir fuera del municipio o por haber fallecido.

L’Albà de l’Alcora es uno de los elementos folclóricos más singulares del municipio. Se trata de un rito tradicional de Nochebuena que, según la documentación conservada, se viene componiendo desde el siglo XVII y que se interpreta al término de la misa del gallo, además de otras albàs que se cantan a lo largo del año con motivo de acontecimientos relevantes de la vida local.