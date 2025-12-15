Betxí posa en valor la Sala de la Volta del Palau Castell amb una nova il·luminació
L’actuació, finançada per la Diputació de Castelló, ha comptat amb una inversió superior als 50.000 euros
L’Ajuntament de Betxí ha finalitzat les obres de millora de la il·luminació de la Sala de la Volta del Palau Castell, una actuació que optimitza les condicions d’ús d’aquest espai patrimonial i l’adequa a les necessitats actuals de conservació i activitat cultural. L’actuació s’ha desenvolupat gràcies a un conveni de col·laboració entre el consistori i la Diputació de Castelló, que ha finançat íntegrament el projecte.
L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha assenyalat que “aquesta actuació és un pas més en la millora dels espais patrimonials del municipi, amb una intervenció respectuosa que ajuda a posar en valor la Sala de la Volta i facilita el seu ús cultural”. Nebot ha afegit que “continuarem treballant perquè el Palau Castell siga un espai viu, cuidat i integrat en la vida cultural del poble”.
Pel que fa a l’actuació, el projecte ha sigut redactat per l’estudi El Fabricante de Espheras, mentre que l’execució de les obres ha anat a càrrec de INELVAN Instalaciones, SL. La inversió destinada a l’execució de les obres ha sigut de 48.222,25 euros, als quals se sumen 5.082,00 euros en concepte d’honoraris tècnics per la redacció del projecte i la direcció de l’obra. En conjunt, el finançament total ascendeix a 53.304,25 euros, a càrrec de la Diputació de Castelló.
Amb aquesta millora, Betxí reforça així el seu compromís amb la conservació del patrimoni municipal i amb la millora progressiva dels espais públics, apostant per actuacions que respecten el valor històric dels edificis i en milloren les condicions d’ús.
