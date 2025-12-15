Burriana ya permite pagar tributos con TPV y Bizum sin ir al banco

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado a Caixabank el contrato para la prestación del servicio bancario de pago mediante TPV físicos y telemáticos, una medida que permitirá seguir avanzando en la modernización de la administración local y facilitar el pago de tributos y otros ingresos de derecho público a la ciudadanía evitando los desplazamientos al banco.

Con este acuerdo, el consistorio de la capital de la Plana Baixa contará con cuatro TPV físicos, tres de ellos en las Oficinas de Atención Ciudadana y uno en el área de Recaudación, reforzando la atención presencial y ampliando las opciones de pago disponibles para los vecinos.

La firma del contrato se ha realizado entre el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, la concejal de Participación Ciudadana, Isabel Monfort, y la directora de Banca de Instituciones de Caixabank en Castellón, Cielo Falcó Coronel, junto a representantes de la oficina local, quienes han coincidido en destacar la importancia de este acuerdo para avanzar en la digitalización de los servicios municipales y mejorar la relación entre la administración y la ciudadanía.

Ventajas

El nuevo servicio permitirá a los ciudadanos realizar sus pagos tanto de forma presencial, mediante terminales TPV instalados en dependencias municipales, como de manera telemática, a través de la Sede Electrónica, la Oficina Virtual Tributaria y otros canales digitales. Estas plataformas incorporan pasarela de pago segura, TPV virtual y opciones de pago asimiladas a la transferencia bancaria, como Bizum, ofreciendo mayor comodidad, rapidez y seguridad en las operaciones.

La concejal de Participación Ciudadana, Isabel Monfort, ha señalado que “este acuerdo supone un paso importante para facilitar los trámites a los vecinos, ofreciendo más alternativas de pago y adaptándonos a los hábitos digitales actuales, sin renunciar a la atención presencial”. Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado que “la digitalización de los servicios municipales es una prioridad para este equipo de gobierno. Con esta iniciativa avanzamos hacia un Ayuntamiento más moderno, eficiente y cercano, que simplifica los trámites y mejora la experiencia de la ciudadanía evitando desplazamientos innecesarios”.