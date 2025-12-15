Cabanes premia el rendiment acadèmic de l'alumnat local
Els premis formen part de la campanya per a promocionar l'estudi per part del consistori
Quatre joves de Cabanes han sigut premiats a causa del seu excel·lent rendiment acadèmic en l'ESO i Batxillerat. Luna Marqués Boira i Paula Bellés Santibàñez han sigut guardonades per les millors notes de Batxillerat, amb un 9 i un 8,94 respectivament. A Luna se li ha atorgat un premi econòmic de 700 euros i a Paula de 500 euros. Pel que fa a les distincions de l'ESO, les alumnes Adela Planell Segura, amb un 9'18; i Candela Martí Ibàñez, amb un 8'82, han sigut les guardonades. El premi econòmic ha sigut de 500 euros i 300 euros respectivament.
Els premis, atorgats per l'Ajuntament de Cabanes, formen part de la campanya per a promocionar l'estudi per part del consistori, la qual es repeteix any rere any i fomenta el treball acadèmic en les aules en edats fonamentals per al creixement personal.
Aquesta campanya, com també els premis al rendiment dels esportistes locals més destacats de l'any, és una aposta consistorial per donar suport al talent acadèmic del poble. Una estratègia on es fomenta el treball, la perseverança i que assenta unes bases claus per al futur dels i les alumnes de Cabanes.
