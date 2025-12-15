La il•lusió dels Reis d’Orient es viu en valencià a l’Alcora
La campanya ‘Ja venen els Reis’ apropa el valencià a la infància mitjançant la màgia del Nadal
L’Ajuntament de l’Alcora, a través de l’àrea de Normalització Lingüística, s’ha sumat per segon any consecutiu a la campanya ‘Ja venen els Reis’, una iniciativa que promou l’ús del valencià entre els xiquets i xiquetes i les seues famílies aprofitant la màgia i la il•lusió del Nadal.
L’eix central de la campanya és la carta als Reis d’Orient en valencià. A l’Alcora se n’han preparat 1.000 exemplars, que ja s’han repartit als centres educatius i a la biblioteca municipal, amb l’objectiu de facilitar que els més menuts puguen escriure els seus desitjos en la llengua pròpia d’una manera natural i vinculada a aquestes dates tan especials.
A més del format paper, la iniciativa compta amb la plataforma www.javenenelsreis.com, on es pot trobar la carta en format digital i una àmplia varietat de recursos nadalencs en valencià, com ara materials descarregables, contes, vídeos, jocs i activitats pensades per a gaudir en família durant les festes. D’aquesta manera, la campanya amplia també la seua experiència a l’àmbit digital.
La carta arranca amb la tradicional descripció del comportament de qui la redacta, amb expressions tan pròximes com “este any m’he portat com un angelet, de categoria, així aixà o com un dimoni”. A més de demanar els regals habituals, la proposta convida les famílies a seguir la coneguda ‘regla dels quatre regals’, una eina pensada per educar la infància en valors i fomentar un consum més conscient. Les peticions s’organitzen en quatre categories: alguna cosa que realment desitgen; alguna cosa per a portar, com ara roba, sabates o complements; alguna cosa per a llegir; i, finalment, alguna cosa que realment necessiten.
Així mateix, la carta anima els xiquets i xiquetes a incloure desitjos pensats també per al seu poble, amb propostes com cuidar les persones majors o fomentar el respecte cap a totes les persones, des d’una mirada col•lectiva i solidària.
Des de l’Ajuntament de l’Alcora es destaca que «aquest tipus d’accions permeten acostar el valencià als més menuts i menudes d’una manera positiva, vinculant-lo a experiències emocionals i quotidianes com és l’escriptura de la carta als Reis», i es remarca la importància de continuar impulsant iniciatives que reforcen l’ús social de la llengua des de l’àmbit familiar i educatiu.
La campanya ‘Ja venen els Reis’ és una iniciativa compartida de les Oficines de Promoció del Valencià, coordinada pels ajuntaments de València i la Pobla de Vallbona, amb la participació de més de 40 entitats municipals. Enguany s’han imprés més de 100.000 cartes, amb il•lustracions i disseny dels creadors valencians Jaume Mora i Granissat Estudi Creatiu.
