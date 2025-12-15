Moncofa ilumina el 'chupa chup', uno de sus iconos, para reforzar su atractivo turístico
La actuación municipal realza uno de los elementos más reconocibles del municipio en su principal acceso desde la AP-7
El Ayuntamiento de Moncofa ha culminado el proyecto de iluminación del conocido chupa chup, el antiguo depósito de agua que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los símbolos visuales del municipio.
La actuación ha supuesto una inversión municipal de 50.000 euros y tiene como objetivo mejorar la visibilidad de esta singular infraestructura situada junto a la AP-7 y a la entrada principal del casco urbano.
El nuevo sistema lumínico permite resaltar la estructura durante la noche, convirtiendo el chupa chup en un punto de referencia tanto para los vecinos como para quienes acceden a la localidad. La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de mejora de la imagen urbana y de puesta en valor de elementos representativos del patrimonio local.
Un nuevo reclamo visual
El primer teniente alcalde, José María Andrés, ha destacado la importancia de esta intervención y la buena acogida que ha tenido entre la ciudadanía. “Ha quedado muy bien porque de lo que se trata es de que de noche tenga visibilidad y, al mismo tiempo, se revaloriza, dada la importancia que tuvo en su día”, ha señalado.
Con esta actuación, el Ayuntamiento confía en que el chupa chup iluminado se consolide como un atractivo añadido para quienes transitan por la zona, reforzando la identidad visual de Moncofa y proyectando una imagen renovada del municipio desde uno de sus principales accesos.
