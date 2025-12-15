Nuevo paso clave para que el agua desalada de Moncofa llegue a más municipios

El proyecto para conectar la desaladora de Moncofa con la red del Consorcio de Aguas de la Plana da un nuevo paso administrativo clave. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes, 15 de diciembre, la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto constructivo impulsado por Acuamed. Esta actuación permitirá conducir el agua tratada de la planta desaladora de Moncofa hasta un nuevo depósito situado en el término municipal de Onda.

Según recoge la resolución, el proyecto contempla la construcción de una nueva estación de bombeo junto a la propia desaladora, la ejecución de un nuevo depósito regulador en Onda —denominado SUR-13— con una capacidad de 80.000 metros cúbicos, así como la instalación de un acueducto de aproximadamente 25 kilómetros de longitud que conectará la estación de bombeo con el citado depósito. Esta infraestructura es fundamental para garantizar el transporte y la distribución del agua desalada hacia el interior de la provincia.

Este avance se suma a los pasos ya dados en los últimos meses. En noviembre de 2025 se hizo pública la adjudicación, por parte de la empresa pública Acuamed —dependiente del Miteco—, del servicio de ingeniería para la redacción del proyecto de conexión de la desaladora con la red del Consorcio de Aguas de la Plana. La adjudicataria fue la empresa Eptisa, que presentó una oferta de 426.200,45 euros.

Eptisa será la encargada de elaborar la memoria técnica que definirá las características y el alcance de las obras necesarias para llevar el agua desalada de Moncofa a más localidades del entorno. En concreto, la conexión se realizará con el depósito de Las Pedrizas, ubicado también en el término municipal de Onda.

Con este proyecto, el Gobierno central da un nuevo impulso a la ampliación del uso del agua desalada como recurso estratégico, permitiendo que más municipios puedan abastecerse desde la desaladora de Moncofa y reforzando así la seguridad hídrica en la comarca de la Plana.

Asimismo, tal y como publicó el pasado noviembre Mediterráneo, el Gobierno también ha licitado por 1,5 millones de euros las obras para incorporar una instalación de tratamiento de vertidos e inyecta otros 8,4 para mejorar la desinfección y la remineralización de la planta.