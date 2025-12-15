Onda posa teulada a l’esport: la pista exterior del pavelló estarà operativa tot l’any
Els treballs els executa l'empresa Liqües, S. a., amb una inversió de 449.525 euros i un termini d'execució de huit mesos.
L'Ajuntament d'Onda ha posat en marxa les obres de la teulada de la pista exterior del Pavelló Municipal, una actuació que permetrà garantir el seu ús durant tot l'any, amb independència de les condicions meteorològiques. Els treballs els executa l'empresa Liqües, S. a., amb una inversió de 449.525 euros i un termini d'execució de huit mesos.
En esta línia, l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, ha destacat: “Continuem millorant les instal·lacions esportives d'Onda amb inversions que pensen en el benestar i el futur dels nostres veïns”. Per part seua, el regidor d'Esports d'Onda, José Vicente Iserte, ha subratllat que “esta actuació donarà resposta a una reivindicació dels clubs i usuaris del pavelló, que a partir d'ara podran entrenar i competir en millors condicions”.
Cal destacar que esta intervenció s'emmarca dins del pla Horitzó Inversor 2024-2027, amb el qual l'equip de govern continua impulsant la millora i modernització de les infraestructures municipals.
Detalls del projecte
El projecte contempla la instal·lació d'una estructura metàl·lica amb una coberta de panells aïllants, dissenyada per a protegir la pista del sol i la pluja, reduint el manteniment i allargant la seua vida útil. Així mateix, la teulada inclourà sistemes d'evacuació d'aigües pluvials, senyalització i proteccions embuatades en els pilars, amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat per a esportistes i usuaris.
Gràcies a esta actuació, la pista poliesportiva es convertirà en un espai multiús plenament operatiu durant tot l'any, idoni tant per a la pràctica de l'esport base com per a la celebració d'esdeveniments i activitats municipals.
Pressupostos 2026
L'àrea d'Esports comptarà en 2026 amb un pressupost inicial d'1.377.544 euros, d'un pressupost de 45,5 milions, una dotació que reforça el compromís municipal amb el foment de l'activitat física, l'esport base i el manteniment de les instal·lacions esportives. Es tracta d'un pressupost de partida que, com és habitual, podrà incrementar-se al llarg de l'exercici en funció de les necessitats reals que es detecten i de l'evolució de l'activitat esportiva en el municipi.
Els comptes contemplen 82.000 euros per a reparacions i manteniment, 20.000 euros per a material esportiu, 135.500 euros per a activitats esportives i 619.794 euros per a contractació de servicis, a més de 490.250 euros per a convenis i subvencions amb entitats esportives i 30.000 euros en beques (25.000 euros per a esportistes d'elit i 5.000 euros en beques dones).
