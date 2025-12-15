Una parroquia de Castellón sortea un coche para conseguir acabar las obras de una iglesia

La parroquia de San Juan Pablo II de Benicàssim ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria para recaudar fondos que ayuden a financiar la segunda y última fase de las obras del templo, centrada en el interior del edificio. La iniciativa se desarrolla bajo el lema Kilómetros de fe y culminará el 13 de octubre de 2026, fecha en la que se celebrará el sorteo de un coche ante notario.

El párroco, Luis Oliver, explica que esta acción forma parte de la estrategia de implicación social que ya se aplicó durante la primera fase del proyecto. «En esta segunda fase hemos visto la necesidad de ir promoviendo distintas acciones, tal como hicimos en la primera», señala, destacando que se trata de una campaña pensada tanto para los vecinos de Benicàssim como para las personas que visitan la localidad a lo largo del año.

Recreación de cómo quedará la iglesia dedicada a Juan Pablo II en Benicàssim. / Eva Bellido

Un sorteo para impulsar la financiación

La acción central de esta primera etapa de Kilómetros de fe es el sorteo de un Renault Captur Hybrid, cuyas papeletas están a la venta por 20 euros. Los tíquets pueden adquirirse en el propio templo, en el espacio habilitado frente al nuevo edificio, así como en otros puntos que la parroquia irá concretando progresivamente. El sorteo tendrá lugar el 13 de octubre de 2026 en Castelló, ante notario.

Oliver subraya el simbolismo de la campaña, que vincula el avance de las obras con el recorrido vital de la comunidad cristiana. «La vida cristiana es un viaje, es un camino. Vamos pasando días, semanas y años», explica el sacerdote, quien añade que Kilómetros de fe representa ese trayecto compartido que, en sus palabras, «nos conduce al cielo, que es a donde la Iglesia quiere llevarnos».

Una campaña compartida con otras parroquias

El párroco confía en que esta iniciativa contribuya a dar un empujón a la financiación de la segunda fase de las obras. «Vamos a ver si esto puede ayudar a la financiación de esta segunda parte», afirma, agradeciendo al mismo tiempo la colaboración de la concesión de Renault en Castellón, con la que la parroquia mantiene contacto permanente para la organización del sorteo.

Este es el coche que sorteará la parroquia con la nueva campaña puesta en marcha. / Eva Bellido

En esta campaña también participan dos parroquias de Castellón —San Francisco y El Salvador, además de Santo Tomás de Villanueva de Benicàssim—, cada una con sus propios proyectos. Tal como explica Oliver, cada parroquia gestiona la venta de sus papeletas y destina íntegramente la recaudación obtenida a sus respectivas iniciativas.

Las bases completas del sorteo y toda la información detallada sobre esta primera acción de Kilómetros de fe pueden consultarse en la web habitual del proyecto, ladrillosdefe.com, donde la parroquia centraliza las campañas de financiación del nuevo templo.

Una obra retomada tras 24 años inacabada

Las obras de la iglesia de San Juan Pablo II se retomaron a finales del 2023, después de que el edificio permaneciera 24 años inacabado. La primera fase del proyecto permitió cerrar completamente el templo y culminar su estructura exterior, incluidas las torres, gracias a una inversión cercana a los 900.000 euros.

Esa etapa se financió mediante aportaciones de la comunidad parroquial y del Obispado, con las que se logró cubrir más del 70% del coste previsto, lo que permitió abrir el espacio al culto y acoger ya misas semanales, comuniones y celebraciones multitudinarias.

La segunda y última fase, actualmente en marcha y centrada en el interior del templo, tiene un presupuesto aproximado de 700.000 euros, una cuantía para la que la parroquia continúa impulsando distintas campañas de recaudación con el objetivo de poder culminar definitivamente el proyecto, con el objetivo puesto en su consagración el próximo verano.