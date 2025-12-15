El PSPV denuncia el deterioro de la limpieza y los servicios básicos en Benicàssim
La portavoz socialista, Paloma Pascual, critica que “los vecinos pagan más impuestos que nunca, pero viven en un pueblo más sucio,más caro y peor gestionado”
El PSPV-PSOE de Benicàssim ha denunciado el grave deterioro que sufre el municipio tras una década de gobierno de Susana Marqués, en el que “los problemas de siempre siguen sin resolverse, la limpieza brilla por su ausencia y los vecinos pagan cada vez más sin recibir nada a cambio”. La portavoz socialista, Paloma Pascual, ha señalado que el balance del año “es tan claro como preocupante, tenemos un pueblo más sucio, más caro y peor gestionado”.
Pascual ha lamentado que ni la limpieza viaria ni el mantenimiento urbano hayan mejorado pese a las reiteradas promesas del equipo de gobierno. “Benicàssim llega a final de año con calles sin adecentar, contenedores sucios, un servicio de recogida de basuras sin reforzar y una recogida separada de residuos que sigue sin funcionar como debería”, ha afirmado. “Los vecinos continúan viendo bolsas, restos y desperdicios acumulados en los márgenes de las calles, y no se percibe ningún cambio real”.
Al mismo tiempo, el PSPV-PSOE denuncia que el PP de Marqués ha incrementado la presión fiscal sobre los benicenses sin que ello se traduzca en mejores servicios. “Este año los vecinos han sufrido una tasa de basuras desproporcionada, de hasta 320€ por vivienda, y un IBI aún más alto, y la pregunta que nos hacemos es " a qué está destinando el dinero la alcaldesa”, ha criticado Pascual. “Lo que está claro es que no va a mejorar la calidad de vida de nadie”.
La portavoz socialista ha acusado a la alcaldesa y a su equipo de vivir más pendientes de sus intereses internos que de atender los problemas del municipio. “Tenemos una alcaldesa centrada en su carrera política en Madrid y en sobrevivir a los vaivenes de su propio partido, y un equipo de concejales sin iniciativa, sin proyecto y que no actúan si no reciben la bendición de la señora Marqués. Con esa actitud, Benicàssim está completamente paralizado”, ha asegurado.
Pascual ha recordado que el municipio “fue referente en atractivo turístico, en cultura, en servicios públicos de calidad y en cuidado del espacio urbano” durante gobiernos progresistas, y ha afirmado que la situación actual supone un retroceso evidente. “Benicàssim merece avanzar y volver a ser un pueblo cuidado, dinámico y con visión de futuro. Y eso solo será posible cuando el PP deje paso a un proyecto que piense en las personas y no en los sillones”, ha concluido.
