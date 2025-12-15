El túnel del paseo marítimo de Vinaròs, cerrado por obras de mantenimiento

Más obras y cortes de tráfico en Vinaròs. A las de la antigua N-340, la avenida Libertad, las calles San Pascual y Santa Rita, la calle Sant Josep y el IES José Vilaplana, ahora se suman las de la mantenimiento del túnel subterráneo del paseo marítimo, lo que ocasionará una semana de cortes al tráfico en esta zona.

La Concejalía de Obras y Servicios ha iniciado ya hoy lunes los trabajos de adecuación y mantenimiento en general de este túnel, hecho que supondrá cortar la circulación en sentido hacia la Costa Norte durante toda la semana en un tramo en el que a diario circulan centenares de vehículos, lo que ya ha ocasionado algunas críticas vecinales.

Críticas vecinales

Entre ellas, el motivo por el que se hacen en plena campaña navideña y sin esperar a que concluyan las obras de la avenida Libertad, aunque en general la crítica es hacia el momento en que se realizan, con una ciudad llena de obras en curso en muchos puntos. También ha habido críticas de los vecinos de la costa norte que utilizan diariamente este vial y la avenida Libertad y de algunos comercios que ven mermadas sus ventas debido a todas estas obras.

Desde la concejalía, su responsable, Josué Brito, ha señalado que el objetivo de estas obras es ofrecer unas instalaciones más seguras para los conductores con la limpieza del espacio y la mejora de la iluminación. Brito ha explicado “que después de años desde su construcción el túnel necesita una adecuación integral con la renovación de todo el alumbrado para ofrecer una mayor visibilidad y más seguridad a los conductores”.

En este sentido, señalaba que también se hará la limpieza de todo el espacio, el cambio de pilones, la instalación de nueva señalización vertical y el repintado de la horizontal, además de la colocación de nuevos reflectantes.

Brito concluyó que mientras se realicen todos estos trabajos la circulación en dirección hacia la Costa Norte permanecerá cortada para facilitar las tareas a los operarios.