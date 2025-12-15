La Vall d’Uixó ya espera a los Reyes Magos: llegada en barca y cabalgata con novedades

Los Reyes Magos de Oriente llegarán puntuales a su cita con la Vall d’Uixó el próximo 5 de enero, en una jornada que arrancará a las 12.00 horas, cuando Sus Majestades llegarán en barca por les Coves de Sant Josep. Una vez allí, saludarán a los más pequeños, que podrán fotografiarse con ellos, y habrá animación infantil. El concejal de Juventud, Manel Agea, destaca que “la llegada de los Reyes es uno de los días más especiales del año y trabajamos para que sea una experiencia mágica, cuidada y llena de emociones”.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, tendrá lugar la Cabalgata de Reyes, que este año presenta algunas novedades debido a las obras que se están realizando en el Ayuntamiento y en la plaza del Centre, lo que impide el acceso al balcón municipal. De esta manera, el desfile comenzará en la avenida Cor de Jesús y continuará por la avenida Jaume I y las calles Almenara y Matilde Bel, para finalizar en la plaza Sagrada Família (antigua plaza del Peral), donde se vivirá el fin de fiesta.

Recepción oficial

Una vez allí, Melchor, Gaspar y Baltasar dirigirán unas palabras a los niños y niñas y recibirán la llave que abre todas las casas de la ciudad. “Sabemos que es una noche cargada de emociones y queremos que nuestras calles sean un espacio de encuentro, ilusión y recuerdos que duren toda la vida”, señala Agea.

Además, este año el Ayuntamiento se ha adherido a la campaña valenciana Ja venen els Reis. A través de la web https://javenenelsreis.com/ se puede consultar la programación de Navidad de la Vall d’Uixó y acceder a numerosos recursos para preparar la llegada de Sus Majestades, como manualidades, recetas de cocina, villancicos en valenciano, juegos y cartas a los Reyes.