Hasta 3.000 euros de multa por no recoger los excrementos de mascotas en Onda

El Ayuntamiento de Onda ha reforzado la campaña municipal #SéUnDueñoResponsable con el objetivo de seguir concienciando a los propietarios de mascotas sobre la importancia de mantener limpias las calles, recogiendo las heces y limpiando los orines en la vía pública. Una iniciativa que busca mejorar la imagen urbana, la salubridad y la convivencia en los espacios comunes del municipio.

La alcaldesa, Carmina Ballester, subraya que "Onda es una ciudad que cuida su espacio público y eso solo es posible con la implicación de todos". "Ser un dueño responsable es una muestra de respeto hacia nuestros vecinos y hacia la ciudad que compartimos”, ha añadido.

El concejal Paco Pastor y la alcaldesa, Carmina Ballester, con los carteles de la campaña. / Mediterráneo

La normativa municipal vigente contempla sanciones de hasta 3.000 euros para los comportamientos incívicos relacionados con la limpieza viaria, con el objetivo de garantizar el respeto a las normas de convivencia y al espacio público de todos los ondenses.

¿En qué consiste la campaña?

La campaña contempla la instalación de decenas de placas informativas en distintos puntos del término municipal para reforzar de manera visible y permanente el mensaje de civismo. Asimismo, se han diseñado nuevas esquineras fabricadas con un material especialmente resistente para su colocación en exteriores.

Estos elementos se distribuirán progresivamente a través de los comercios locales y también podrán recogerse en el ayuntamiento de Onda, facilitando así su acceso a la ciudadanía.

La iniciativa incorpora además una vertiente digital mediante las redes sociales municipales, donde se difundirá contenido específico de sensibilización. En este marco, la Policía Local de Onda lanzará píldoras de vídeo con mensajes claros y directos para fomentar el cumplimiento de la ordenanza y promover conductas responsables entre los dueños de mascotas.

En esta línea, el concejal de Ciudad Saludable y Seguridad Ciudadana de Onda, Paco Pastor, ha destacado: “Onda apuesta por el civismo y el respeto al espacio público, y esta campaña refuerza un mensaje necesario para mantener una ciudad limpia y agradable”.