El aumento de visitantes impulsa la ampliación de la Tourist Info de Sant Josep de la Vall

La mejora de las instalaciones responde al incremento de atenciones, que pasan de 7.500 en 2022 a más de 20.000 previstas este año

El concejal de Turismo, Javier Ferreres, ha visitado este martes las instalaciones.

El concejal de Turismo, Javier Ferreres, ha visitado este martes las instalaciones. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, a través de la empresa pública Emsevall, ha llevado a cabo la ampliación de la oficina de información turística situada en el paraje de Sant Josep. Esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de profesionalización del servicio, orientada a ofrecer información de calidad y una atención más personalizada a turistas y visitantes.

El concejal de Turismo, Javier Ferreres, ha visitado hoy las instalaciones y ha destacado que esta mejora “responde al crecimiento sostenido de visitantes y a la necesidad de ofrecer un servicio a la altura de un destino como Sant Josep, con una atención más cómoda, ordenada y eficiente”. La inversión destinada a la ampliación asciende a 25.152,03 euros y permite mejorar tanto la atención al público como las condiciones laborales del personal informador.

La actuación viene motivada por el aumento progresivo de usuarios y visitantes: de 7.500 atenciones en 2022 se ha pasado a una previsión de más de 20.000 en el presente ejercicio. “Cada vez son más las personas que nos piden información, orientación y propuestas para disfrutar de la Vall d’Uixó, y eso exige recursos, espacio y un equipo preparado”, ha señalado Ferreres.

En los últimos años se ha incrementado el número de informadoras turísticas, lo que ha permitido ampliar los servicios más allá de la atención directa al visitante. El equipo realiza visitas guiadas a enclaves destacados como el PobladoIbérico y el casco urbano, y gestiona herramientas de recogida de datos, así como las redes sociales de Turismo.

Además, mantiene una coordinación activa con el comercio y la hostelería local para difundir información sobre eventos y servicios, y colabora con asociaciones culturales y festivas en la promoción de actividades a nivel local y regional. En este sentido, la oficina de turismo trabaja en red con más de 200 puntos Tourist Info de toda la Comunitat Valenciana, actuando como altavoz del calendario cultural y festivo de la Vall d’Uixó.

La integración de la oficina en la Red Tourist Info ha permitido que Turisme Comunitat Valenciana asuma la dotación de equipamiento, mobiliario y elementos de decoración, garantizando la imagen corporativa de la red y elevados estándares de calidad y confort tanto para usuarios como para el personal. Además, se ha habilitado un punto específico de información y atención para personas con diversidad funcional.

Mejora del entorno

Actualmente se están ejecutando obras de mejora y renaturalización en el parking del paraje de Sant Josep, donde se ubica la oficina turística. Estas actuaciones, financiadas con fondos europeos Next Generation en el marco del PSTD, está previsto que finalicen durante el primer trimestre de 2026.

Por otra parte, el Ayuntamiento prevé ampliar el servicio de atención turística con la apertura de un nuevo punto en la torre de Benissahat, con el objetivo de atender la creciente demanda de visitantes en el casco urbano. Este espacio permitirá poner en valor elementos patrimoniales como la propia torre, reforzar el recorrido del Camí de l’Aigua y acompañar la próxima apertura del Museu Arqueològic Municipal en la Fàbrica de la Llum y del Poblat de Sant Josep.

