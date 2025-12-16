Benicàssim relicitará los nuevos aseos del recinto de festivales por más de 164.000 euros

El Ayuntamiento de Benicàssim volverá a sacar a licitación la construcción de los nuevos aseos del recinto de festivales, una actuación que contará con una inversión de más de 164.000 euros y que forma parte del proceso de modernización integral del espacio.

La concejala de Turismo, Elena Llobell, confirma que el consistorio ha trabajado en la revisión del contrato tras quedar desierto el concurso inicial, con el objetivo de hacerlo más atractivo para las empresas interesadas. “Hemos mejorado los pliegos porque quizás necesitaban más parte económica, se ha recompensado todo el proyecto y se volverá a licitar otra vez con un presupuesto un poco más elevado para que se presenten empresas y podamos tener esas mejoras que son necesarias”, explica.

La actuación contempla la instalación de tres módulos de aseos prefabricados, la adecuación del terreno y las conexiones a las redes de agua, luz y saneamiento, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino financiado con fondos europeos Next Generation. Los nuevos aseos se ubicarán en otra zona del recinto, mientras que los actuales se mantendrán y serán objeto de mejora para ofrecer un mejor servicio durante los grandes eventos.

El proyecto tiene un plazo de ejecución de tres meses y busca mejorar las condiciones de higiene y confort en un recinto que acoge a miles de personas cada año durante festivales y conciertos. Las actuales instalaciones, con más de dos décadas de antigüedad desde los inicios del FIB, presentan un notable deterioro.

El concurso para la instalación de los nuevos aseos se publicó el pasado mes de septiembre, pero el Ayuntamiento emitió un decreto de desistimiento tras detectar discrepancias entre las mediciones, planos y disposiciones incluidas en el pliego técnico. Una vez subsanada la documentación y mejoradas las condiciones económicas, el consistorio prevé volver a licitar el contrato próximamente.

Modernización del recinto

La actuación se enmarca en el plan de transformación integral del recinto de festivales, dotado con más de dos millones de euros de fondos europeos, que persigue convertir el espacio en un recinto moderno, accesible y preparado para acoger actividades durante todo el año.

El espacio avanza en una transformación progresiva tras la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento en 2019. En los últimos años se han ejecutado actuaciones como el soterramiento de líneas eléctricas, la instalación de un nuevo vallado perimetral, la colocación de cámaras de videovigilancia y la incorporación de placas solares.

A estas mejoras se sumará el proyecto de remodelación integral, que prevé la creación de zonas verdes, iluminación eficiente, nuevos espacios de servicio y áreas polivalentes para acoger diferentes tipos de eventos, no solo musicales.