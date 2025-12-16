Burriana premia los mejores escaparates navideños y reparte 3.000 euros por comprar en el comercio local

Burriana ha celebrado el acto de entrega de premios del tradicional concurso de escaparates navideños de este año. Durante el evento, además, han realizado el primer sorteo de seis premios de 1.000 € entre las papeletas entregadas por las compras realizadas en los establecimientos locales, enmarcado en la campaña navideña El Nadal i els Reis tenen premi.

Concurso de escaparates

El certamen ha contado con 21 establecimientos que han competido en las categorías de Escaparates Pequeños, Escaparates Grandes, Decoración Interior y Decoración de Fachadas. Durante la jornada, el jurado recorrió las principales calles comerciales de Burriana, como Poeta Calzada, Sant Vicent, Jardí del Bes o Cor de Jesús, evaluando las propuestas según su originalidad, impacto visual y ambientación navideña.

El jurado, presidido por la concejal de Comercio, Suni Fandos, incluyó la participación de José María Palomar, AEDL del Ayuntamiento; Isabel Miró y María José Fortea, de la Federación del Comercio; y Amanda Vicente, asesora técnica. Tras deliberar, el jurado tomó la decisión de otorgar los premios a los siguientes establecimientos:

En la categoría de Escaparates Grandes , el primer premio ha sido otorgado a Fulles Disseny Floral , seguido por Canción de Cuna en el segundo lugar y Primera Base en el tercero.

, el primer premio ha sido otorgado a , seguido por en el segundo lugar y en el tercero. En la modalidad de Escaparates Pequeños , el primer premio ha sido para Cucudilia , mientras que Yolanda Devis Estilista y Centro Óptico y Audiológico Miró han obtenido el segundo y tercer puesto, respectivamente.

, el primer premio ha sido para , mientras que y han obtenido el segundo y tercer puesto, respectivamente. En la de Decoración de Fachadas , Nina Collection se ha alzado con el primer premio, dejando el segundo lugar a Pastelería La Palma y el tercero a Punt de Neu .

, se ha alzado con el primer premio, dejando el segundo lugar a y el tercero a . Y en la categoría de Decoración de Espacios Comerciales, el primer premio ha recaído en Mariola Aceitunas y Salazones, seguido de La Regenta en segundo lugar y Congelados Isabel en tercero.

La concejal de Comercio, Suni Fandos, ha destacado que “este concurso no solo realza la belleza de Burriana en estas fechas, sino que también impulsa el comercio local, mostrando el talento y la dedicación de nuestros comerciantes. Es un honor reconocer el esfuerzo que han puesto en cada detalle”.

“El Nadal i els Reis tenen premi”

Tras la entrega de premios del concurso, se ha realizado el sorteo de tres premios de 1.000 €, el primero de los dos sorteos previstos en la campaña «El Nadal i els Reis tenen premi». Para participar, los clientes debían entregar sus papeletas, selladas al realizar compras en establecimientos de la ciudad, en las urnas ubicadas en el Ayuntamiento, el Mercado y la Tenencia de Alcaldía. El segundo sorteo, que incluirá las papeletas que no hayan sido premiadas durante el primero, tendrá lugar el próximo 12 de enero.

Los ganadores del primer sorteo podrán realizar sus compras el 18 de diciembre, mientras que los del segundo sorteo podrán hacerlo el 15 de enero. En ambos casos, las bases estipulan que las compras deben realizarse en un mínimo de cinco comercios diferentes, con un gasto mínimo de 50 € en cada establecimiento.

“Con esta campaña, queremos premiar la fidelidad de nuestros vecinos al comercio local y fomentar aún más la compra en los establecimientos de Burriana durante estas fechas tan especiales. Este tipo de iniciativas no solo dinamizan nuestra economía, sino que también generan ilusión y contribuyen a fortalecer el tejido comercial de nuestra ciudad”, ha añadido Fandos.