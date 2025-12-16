Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo lluvia CastellónRécord de precipitacionesLeire Díez CastellónRobo hotel BenicàssimPablo HernándezPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

Entrega de los galardones

Burriana premia los mejores escaparates navideños y reparte 3.000 euros por comprar en el comercio local

El certamen navideño premia la originalidad y el esfuerzo de 21 establecimientos de la ciudad

Foto de la entrega de premios del concurso de escaparates navideños.

Foto de la entrega de premios del concurso de escaparates navideños. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Burriana

Burriana ha celebrado el acto de entrega de premios del tradicional concurso de escaparates navideños de este año. Durante el evento, además, han realizado el primer sorteo de seis premios de 1.000 € entre las papeletas entregadas por las compras realizadas en los establecimientos locales, enmarcado en la campaña navideña El Nadal i els Reis tenen premi.

Concurso de escaparates

El certamen ha contado con 21 establecimientos que han competido en las categorías de Escaparates Pequeños, Escaparates Grandes, Decoración Interior y Decoración de Fachadas. Durante la jornada, el jurado recorrió las principales calles comerciales de Burriana, como Poeta Calzada, Sant Vicent, Jardí del Bes o Cor de Jesús, evaluando las propuestas según su originalidad, impacto visual y ambientación navideña.

El jurado, presidido por la concejal de Comercio, Suni Fandos, incluyó la participación de José María Palomar, AEDL del Ayuntamiento; Isabel Miró y María José Fortea, de la Federación del Comercio; y Amanda Vicente, asesora técnica. Tras deliberar, el jurado tomó la decisión de otorgar los premios a los siguientes establecimientos:

  • En la categoría de Escaparates Grandes, el primer premio ha sido otorgado a Fulles Disseny Floral, seguido por Canción de Cuna en el segundo lugar y Primera Base en el tercero.
  • En la modalidad de Escaparates Pequeños, el primer premio ha sido para Cucudilia, mientras que Yolanda Devis Estilista y Centro Óptico y Audiológico Miró han obtenido el segundo y tercer puesto, respectivamente.
  • En la de Decoración de Fachadas, Nina Collection se ha alzado con el primer premio, dejando el segundo lugar a Pastelería La Palma y el tercero a Punt de Neu.
  • Y en la categoría de Decoración de Espacios Comerciales, el primer premio ha recaído en Mariola Aceitunas y Salazones, seguido de La Regenta en segundo lugar y Congelados Isabel en tercero.

La concejal de Comercio, Suni Fandos, ha destacado que “este concurso no solo realza la belleza de Burriana en estas fechas, sino que también impulsa el comercio local, mostrando el talento y la dedicación de nuestros comerciantes. Es un honor reconocer el esfuerzo que han puesto en cada detalle”.

“El Nadal i els Reis tenen premi”

Tras la entrega de premios del concurso, se ha realizado el sorteo de tres premios de 1.000 €, el primero de los dos sorteos previstos en la campaña «El Nadal i els Reis tenen premi». Para participar, los clientes debían entregar sus papeletas, selladas al realizar compras en establecimientos de la ciudad, en las urnas ubicadas en el Ayuntamiento, el Mercado y la Tenencia de Alcaldía. El segundo sorteo, que incluirá las papeletas que no hayan sido premiadas durante el primero, tendrá lugar el próximo 12 de enero.

Los ganadores del primer sorteo podrán realizar sus compras el 18 de diciembre, mientras que los del segundo sorteo podrán hacerlo el 15 de enero. En ambos casos, las bases estipulan que las compras deben realizarse en un mínimo de cinco comercios diferentes, con un gasto mínimo de 50 € en cada establecimiento.

Noticias relacionadas y más

“Con esta campaña, queremos premiar la fidelidad de nuestros vecinos al comercio local y fomentar aún más la compra en los establecimientos de Burriana durante estas fechas tan especiales. Este tipo de iniciativas no solo dinamizan nuestra economía, sino que también generan ilusión y contribuyen a fortalecer el tejido comercial de nuestra ciudad”, ha añadido Fandos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
  2. Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
  3. Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
  4. El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia
  5. Agua para no perder vecinos: un pueblo de Castellón garantiza el abastecimiento a su pedanía
  6. Benicàssim fija la fecha de su multitudinario Día de las Paellas en 2026
  7. El mercado de la playa de Moncofa recupera la normalidad tras cuatro semanas de zozobra
  8. Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración

Burriana recibe tres ofertas para reactivar la gestión directa del PAI Sant Gregori y reanudar las obras

Burriana recibe tres ofertas para reactivar la gestión directa del PAI Sant Gregori y reanudar las obras

Segorbe reconoce a sus mejores ganaderías en la VI Gala Taurina

Segorbe reconoce a sus mejores ganaderías en la VI Gala Taurina

Burriana premia los mejores escaparates navideños y reparte 3.000 euros por comprar en el comercio local

Vinaròs ampliará el próximo año la recogida de puerta a puerta de restos de poda

Vinaròs ampliará el próximo año la recogida de puerta a puerta de restos de poda

Del Mediterráneo a Escandinavia: Alcalà de Xivert 'venderá' sus encantos en Oslo para atraer al turista nórdico

Del Mediterráneo a Escandinavia: Alcalà de Xivert 'venderá' sus encantos en Oslo para atraer al turista nórdico

La casa de los Reyes Magos ya puede visitarse en Almassora: horarios y ubicación

La casa de los Reyes Magos ya puede visitarse en Almassora: horarios y ubicación

Hasta 3.000 euros de multa por no recoger los excrementos de mascotas en Onda

Hasta 3.000 euros de multa por no recoger los excrementos de mascotas en Onda

Vecinos de la playa de Almassora junto al Serrallo: ¿están realmente protegidos, según el Consell Jurídic Consultiu?

Vecinos de la playa de Almassora junto al Serrallo: ¿están realmente protegidos, según el Consell Jurídic Consultiu?
Tracking Pixel Contents