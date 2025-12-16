Burriana recibe tres ofertas para reactivar la gestión directa del PAI Sant Gregori y reanudar las obras

El Ayuntamiento de Burriana ha recibido tres ofertas para encargarse de la asistencia técnica y jurídica destinado a la gestión directa del PAI Sant Gregori, un paso clave para desbloquear el macroproyecto del litoral del municipio. Las empresas que optan a la adjudicación son Aquidos Arquitectes Tècnics i Gestió, Comaypa y el Grupo Dayhe Development & Investment.

En los próximos días, el servicio técnico municipal analizará de forma exhaustiva las propuestas presentadas para determinar cuál de ellas acometerá el proyecto, que cuenta con un presupuesto que supera los 1,4 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 19 meses. La adjudicación permitirá avanzar en la tramitación de la gestión directa del PAI tras quedar desierta la anterior licitación.

Hay que recordar que el consistorio incrementó la inversión destinada a esta contratación un 45% más que la licitación inicial para atraer al mayor número de empresas posibles.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, señaló que "con la futura adjudicación, ponemos el reloj en marcha de nuevo para hacer realidad un proyecto indispensable para el desarrollo turístico de Burriana y la necesaria transformación de la fachada marítima de la ciudad".

Otro foto de los terrenos de Sant Gregori. / Mediterráneo

Un servicio clave

Se trata de un servicio clave en el que la empresa que resulte adjudicataria tendrá que elaborar la modificación del plan parcial, los proyectos de urbanización y reparcelación, además de prestar asistencia en materia de tramitación administrativa y expropiaciones.

En este aspecto, el contrato incluye la actualización del proyecto de expropiación de los enlaces exteriores que conectarán el Camí la Cossa con la CV-18, una actuación clave para completar el anillo de circunvalación de la ciudad, mejorar la accesibilidad al sector y responder a una histórica demanda vecinal en materia de infraestructuras.

Por otro lado, entre las tareas que asumirá la empresa adjudicataria figuran la revisión del planeamiento, la actualización del proyecto de urbanización conforme a la normativa actual y la gestión de permisos ante administraciones y empresas suministradoras.

Otras labores consistirán en el seguimiento de los proyectos de recuperación del frente marítimo, la pasarela sobre el río seco, un tanque de tormentas en la desembocadura del canal de drenaje o la integración ambiental del entorno.

Suspensión de los plazos del Pativel

Este avance se suma al anuncio realizado la pasada semana por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, sobre la estimación del recurso presentado por el Ayuntamiento. La decisión de la Generalitat permite frenar los plazos del Pativel que condicionaban el desarrollo del sector y da margen para adaptar el plan parcial.

Ya entonces, el alcalde, Jorge Monferrer, dijo que confían en que la adjudicación pueda realizarse a comienzos del 2026. A partir de ahí, "será un proceso que puede durar cerca de un año, durante el cual el Ayuntamiento irá informando a los propietarios para que puedan decidir si continúan en el proyecto".

Con la estimación del recurso, Consell y consistorio garantizan la protección de la importante villa marítima romana situada junto al mar, y facilita que el desarrollo urbanístico pueda compatibilizarse con la conservación del patrimonio y la transformación de la fachada litoral.