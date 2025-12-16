Las inversiones en Moncofa disparan el presupuesto del 2026 hasta los 18,5 millones: las principales actuaciones

El Ayuntamiento de Moncofa dispara el presupuesto municipal para el ejercicio de 2026 hasta los 18,5 millones de euros y cuenta como tres proyectos estrella para el próximo año.

Se trata de la construcción de un trinquet, así como la peatonalización de la plaza de la Constitución, que empezará a ser una realidad en el transcurso del próximo 2026. A ambos proyectos se suma el clásico Belcaire Sur, que se espera que culmine en el próximo ejercicio.

Para ello, el equipo de gobierno popular de Moncofa ya ha fijado la fecha para la votación del presupuesto de 2026, que será el próximo martes 23 de diciembre.

El alcalde, Wences Alós, asegura que “si el año pasado ya se evidenciaron inversiones en nuevas infraestructuras municipales, como la carpa polivalente, el Espai Jove o la ampliación del Polideportivo, este año continúan las obras. En el presupuesto municipal aparecen partidas destinadas a la construcción del Trinquet Municipal, que incluye dos frontones; la peatonalización de la plaza de la Constitución; y los clásicos Belcaire Sur y plan director de Alcantarillado.

El alcalde de la localidad asegura que “estas inversiones, unidas al IES Palafangues y a la ampliación del ambulatorio, transformarán nuestro municipio”, y afirma que seguirán llamando a todas las puertas posibles para que lleguen nuevos proyectos sin coste añadido para las arcas municipales.

Aportaciones de los grupos

El equipo de gobierno mantuvo el pasado jueves una reunión con los grupos de la oposición para recoger propuestas de cara al presupuesto. De este modo, se mantiene la consigna de años anteriores de tener en cuenta a la oposición en la elaboración de las cuentas anuales. En el documento definitivo se han incluido propuestas de la oposición referidas a actos culturales, transporte público, normalización o a la campaña de rehabilitación de fachadas antiguas, entre otras. Y también demandas no presupuestarias como una ordenanza reguladora del uso de patinetes y otra del uso de caravanas.

La Generalitat también es un actor principal en la transformación del municipio, ya que, además de la construcción del IES Palafangues —largamente esperado por los vecinos—, tiene en marcha la ampliación del ambulatorio y se ha mostrado receptiva a la realización de una plataforma ciclopeatonal que una la urbanización del Camí Cabres con l’Estanyol.

“Todas estas ayudas son decisivas —asegura el alcalde—, ya que el inicio de las obras de la urbanización de Belcaire Sur, presupuestada en este primer año con 500.000 euros, a pesar de la sana situación económica y el constante crecimiento de la población, nos va a condicionar mucho la capacidad inversora de los próximos años”.

Además de las inversiones, destaca la partida de fomento del empleo, con 1.060.581 euros, gracias a la obtención de dos nuevos talleres de empleo, así como las partidas destinadas a servicios sociales, medio ambiente, cultura y fiestas.