La Vall encarga un estudio para valorar y limitar el riesgo de desprendimientos en el barrio de Sant Josep

Las inclemencias meteorológicas pueden ser más o menos preocupantes dependiendo del lugar en el que se viva, es una obviedad. En el caso del barrio residencial de Sant Josep, en la Vall d'Uixó, cuando llueve mucho no temen inundaciones, por su ubicación en una zona montañosa, sino los desprendimientos, como ya han denunciado en más de una ocasión.

La última vez que evidenciaron esta problemática fue en el mes de octubre, después de un episodio de precipitaciones intensas. Ya lo advirtieron en el mes de abril anterior, poco después de la reactivación de una asociación de vecinos, que se ha dedicado desde ese momento a visibilizar el estado en el que se encuentran algunas zonas del barrio y la necesidad de una intervención municipal.

Las necesidades son diversas, pero una de las que más preocupación despertaba era la del riesgo de los desprendimientos, por un paseo peatonal de uso habitual, no solo por los residentes, y así lo trasladaron al Ayuntamiento.

Tareas de limpieza del paseo peatonal encargada por el Ayuntamiento de la Vall en Sant Josep. / MÒNICA MIRA

Ya en abril, la Concejalía de Urbanismo activó a los técnicos municipales para que valoraran la situación y se procedió a la limpieza del paseo. Tras la caída de cascotes del mes de octubre, volvió a limpiarse el entorno, además de realizar una estabilización del talud, retirando las rocas que presentaban inestabilidad o podían representar algún tipo de amenaza.

No será la última acción del Ayuntamiento sobre esta problemática. Así lo indican fuentes municipales al detallar, que inciden en que después de estas labores de «saneamiento», los técnicos determinaron que «no había un peligro inminente de desprendimientos». Aun así, se está realizando «un estudio más amplio», que definirá si hace falta consolidar o ejecutar algún tipo de obra para eliminar o minimizar al máximo cualquier posibilidad de caída de piedras.

Uno de los viales del barrio de Sant Josep de la Vall d'Uixó que han experimentado mejoras recientes. / MÒNICA MIRA

En cuanto al resto de peticiones trasladadas por la asociación de vecinos, desde el consistorio indican que se ha procedido a asfaltar dos calles en la urbanización, además de arreglar varias aceras. Mejoras que llegan después de que, según los residentes, hayan estado «muchos años» sin inversiones significativas para el mantenimiento de este entorno urbano.

Estas intervenciones han sido muy bien recibidas por los residentes, que estos días han destacado que «la reparación y mejora de estas calles, que llevaban años en un estado muy deteriorado, supone un avance importante para la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de todos los vecinos», por lo que han querido «reconocer el esfuerzo realizado y valoramos que se haya atendido una reivindicación histórica del barrio».

A parte del mal estado de conservación de esos viales, desde la asociación indican que en la carretera principal que da acceso al barrio «no hay pasos de peatones y los vehículos circulan a gran velocidad», un asunto que les preocupa tanto como el de los desprendimientos.

Sobre la limpieza y saneamiento realizado por el Ayuntamiento en el talud, inciden en que «es fundamental que no vuelva a repetirse y que se garantice la seguridad de todos los vecinos».