Un día después de que hiciera lo propio con la de Moncofa
Llevar agua de la desaladora de Orpesa a más pueblos de Castellón, más cerca: conexión litoral-interior contra la sequía
El Gobierno da luz verde ambiental al proyecto para conectar la infraestructura hídrica con la red del Consorci del Pla de l'Arc
Nuevo paso decisivo para garantizar el abastecimiento de agua en varios municipios del interior de Castellón. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución por la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emite su informe ambiental favorable al proyecto que permitirá llevar agua desde la desaladora de Orpesa-Cabanes hasta Vall d’Alba, la Pobla Tornesa y Vilafamés, e integrar así la infraestructura con la red con el sistema de suministro del Consorci del Pla de l’Arc.
El BOE publica este anuncio un día después de que hiciera lo propio con la desaladora de Moncofa, con el mismo objetivo de sumar y beneficiar a más municipios en el abastecimiento y, al mismo tiempo, abaratar costes.
El proyecto contempla la construcción de una red de conducciones, depósitos y estaciones de bombeo que conectarán la instalación desalinizadora que hay en la costa con el futuro depósito de Teuleria, situado en Vall d’Alba, pasando por Cabanes y la Ribera. De este modo, buscan garantizar el suministro hídrico a municipios que pueden sufrir problemas estructurales de escasez de agua y una elevada dependencia de acuíferos sobreexplotados.
Hay que recordar que además de los municipios proyectados, la desaladora de Orpesa-Cabanes también abastece de agua a Benicàssim y está pendiente de que pueda incorporarse Torreblanca, cuya conexión es imprescindible para poder desarrollar su PAI del Golf.
Repartir los costes de producción
Además de mejorar la seguridad hídrica, la incorporación de nuevos municipios permitirá repartir los costes fijos de producción y transporte del agua desalada entre un mayor número de usuarios, lo que contribuirá a abaratar el precio final del agua para los ayuntamientos y los consumidores finales. Desde el ministerio subrayan que el proyecto no incrementará la demanda global de recursos hídricos, sino que favorecerá la sustitución de extracciones subterráneas por agua procedente de la desalación.
La actuación, promovida por Acuamed y tramitada por la Dirección General del Agua, incluye más de 25 kilómetros de conducciones soterradas, tres nuevos depósitos de regulación y varias estaciones de bombeo, diseñadas para permitir un funcionamiento reversible del sistema. Esto facilitará, en el futuro, el intercambio de recursos entre la costa y el interior en función de las necesidades del territorio.
Durante la tramitación ambiental han consultado a administraciones estatales, autonómicas y locales, así como a organismos sectoriales, que han planteado medidas específicas para minimizar el impacto sobre la fauna, la vegetación, los cauces fluviales, el paisaje y las zonas forestales. El informe ambiental incorpora también un programa de vigilancia que deberá aplicarse tanto durante la ejecución de las obras como en la fase de explotación.
Con esta resolución, el proyecto supera uno de los principales escollos administrativos y queda más cerca de hacerse realidad. El siguiente paso será la obtención del resto de autorizaciones sectoriales y el impulso definitivo de una infraestructura llamada a convertirse en una pieza clave de la estrategia hídrica de la provincia de Castellón frente a la sequía y el cambio climático.
