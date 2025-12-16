Del Mediterráneo a Escandinavia: un pueblo de litoral de Castellón 'venderá' sus encantos en Oslo para atraer al turista nórdico

Alcalà de Xivert amplía su horizonte turístico y da un paso más en su estrategia de promoción internacional poniendo el foco en el norte de Europa. Por primera vez, el municipio participará en la feria profesional de turismo Travel Match de Oslo, que se celebrará el próximo mes de enero, con el objetivo de dar a conocer sus principales atractivos y captar la atención del turista nórdico.

La presencia en este encuentro, consolidado desde 2012 como un espacio clave para conectar a proveedores y distribuidores del mercado noruego, permitirá a Alcalà-Alcossebre posicionarse como destino ante profesionales especializados en la comercialización de experiencias de viaje.

La feria reúne a compradores y operadores turísticos interesados en productos ligados al ocio, la naturaleza y el turismo de calidad, un perfil que encaja con la oferta del municipio.

Alcalà se promocionará en la feria turística Travel Match, de Oslo. / Mediterráneo

"Es fundamental abrirnos a nuevos públicos"

La concejala de Turismo, Alejandra Roca, será la encargada de representar al Ayuntamiento en Oslo y subraya la importancia de diversificar los mercados emisores. “Es fundamental abrirnos a nuevos públicos y no depender de un único perfil de visitante”, señala. Y destaca que “por las características de Alcalà-Alcossebre, el mercado de los países escandinavos —como Noruega, Dinamarca o Suecia— puede sentirse especialmente atraído por nuestra propuesta turística”.

Con esta iniciativa, el municipio busca reforzar su visibilidad internacional y consolidarse como un destino mediterráneo atractivo para un viajero que valora la tranquilidad, el entorno natural, el clima y la calidad de vida, ampliando así su proyección más allá de los mercados tradicionales.