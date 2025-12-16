Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo lluvia CastellónRécord de precipitacionesLeire Díez CastellónRobo hotel BenicàssimPablo HernándezPlanes cultura y ocio Castellón
instagramlinkedin

Segorbe reconoce a sus mejores ganaderías en la VI Gala Taurina

El evento reunió a más de 120 personas vinculadas a la Semana Taurina de la ciudad

Con una asistencia de más de 120 personas vinculadas a la semana taurina, la Ganadería Germán Vidal, la Ganadería Dani Machancoses y la Ganadería Raúl Izquierdo recibieron sus galardones .

Con una asistencia de más de 120 personas vinculadas a la semana taurina, la Ganadería Germán Vidal, la Ganadería Dani Machancoses y la Ganadería Raúl Izquierdo recibieron sus galardones . / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Segorbe volvió a demostrar su pasión por la tauromaquia durante la VI Gala Taurina, un evento que reunió a más de 120 personas vinculadas a la Semana Taurina de Segorbe. La cita, celebrada en los elegantes Salones Idúbeda de Peñalba el pasado sábado, sirvió para entregar los premios del XL Concurso de Ganaderías, consolidando la tradición taurina de la localidad.

Las ganaderías Germán Vidal, Dani Machancoses y Raúl Izquierdo fueron las grandes protagonistas de la noche, recibiendo sus merecidos galardones. Además, la gala sirvió para reconocer la labor de entidades, peñas, caballistas y voluntarios que hacen posible la Semana Taurina, uno de los eventos más emblemáticos de Segorbe.

El acto contó con la presencia de miembros de la corporación municipal, las reinas de las fiestas, la Comisión de Toros, ganaderos, emboladores y numerosos aficionados, quienes disfrutaron de un ambiente cargado de tradición y emoción.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, junto al concejal de Festejos Taurinos, Aitor Aparicio, destacó la importancia de la implicación de todos los participantes: "Las personas que formáis parte y dais vida a nuestra apasionante Semana Taurina merecéis todo nuestro apoyo, porque sin vosotros nuestros festejos, que tanto admiramos, no serían posibles", afirmó la alcaldesa en nombre del Ayuntamiento.

Noticias relacionadas y más

La VI Gala Taurina volvió a dejar claro que Segorbe no solo celebra sus festejos, sino que mantiene viva una tradición profundamente arraigada en su cultura y en su gente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Villa María de Benicàssim renace como residencia de recreo y se abre a estancias exclusivas
  2. Ya está operativo el primer gimnasio al aire libre de Castellón: hasta 7 máquinas diferentes
  3. Pillan a dos 'collidors' en Almenara cogiendo naranjas en un huerto por error: se habían equivocado de finca
  4. El castillo de Castellón que lidera la mayor concentración de aves de toda la provincia
  5. Agua para no perder vecinos: un pueblo de Castellón garantiza el abastecimiento a su pedanía
  6. Benicàssim fija la fecha de su multitudinario Día de las Paellas en 2026
  7. El mercado de la playa de Moncofa recupera la normalidad tras cuatro semanas de zozobra
  8. Un castillo histórico de Castellón renace: avanzan las obras de restauración

Burriana recibe tres ofertas para reactivar la gestión directa del PAI Sant Gregori y reanudar las obras

Burriana recibe tres ofertas para reactivar la gestión directa del PAI Sant Gregori y reanudar las obras

Segorbe reconoce a sus mejores ganaderías en la VI Gala Taurina

Segorbe reconoce a sus mejores ganaderías en la VI Gala Taurina

Burriana premia los mejores escaparates navideños y reparte 3.000 euros por comprar en el comercio local

Vinaròs ampliará el próximo año la recogida de puerta a puerta de restos de poda

Vinaròs ampliará el próximo año la recogida de puerta a puerta de restos de poda

Del Mediterráneo a Escandinavia: Alcalà de Xivert 'venderá' sus encantos en Oslo para atraer al turista nórdico

Del Mediterráneo a Escandinavia: Alcalà de Xivert 'venderá' sus encantos en Oslo para atraer al turista nórdico

La casa de los Reyes Magos ya puede visitarse en Almassora: horarios y ubicación

La casa de los Reyes Magos ya puede visitarse en Almassora: horarios y ubicación

Hasta 3.000 euros de multa por no recoger los excrementos de mascotas en Onda

Hasta 3.000 euros de multa por no recoger los excrementos de mascotas en Onda

Vecinos de la playa de Almassora junto al Serrallo: ¿están realmente protegidos, según el Consell Jurídic Consultiu?

Vecinos de la playa de Almassora junto al Serrallo: ¿están realmente protegidos, según el Consell Jurídic Consultiu?
Tracking Pixel Contents