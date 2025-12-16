Segorbe reconoce a sus mejores ganaderías en la VI Gala Taurina

Segorbe volvió a demostrar su pasión por la tauromaquia durante la VI Gala Taurina, un evento que reunió a más de 120 personas vinculadas a la Semana Taurina de Segorbe. La cita, celebrada en los elegantes Salones Idúbeda de Peñalba el pasado sábado, sirvió para entregar los premios del XL Concurso de Ganaderías, consolidando la tradición taurina de la localidad.

Las ganaderías Germán Vidal, Dani Machancoses y Raúl Izquierdo fueron las grandes protagonistas de la noche, recibiendo sus merecidos galardones. Además, la gala sirvió para reconocer la labor de entidades, peñas, caballistas y voluntarios que hacen posible la Semana Taurina, uno de los eventos más emblemáticos de Segorbe.

El acto contó con la presencia de miembros de la corporación municipal, las reinas de las fiestas, la Comisión de Toros, ganaderos, emboladores y numerosos aficionados, quienes disfrutaron de un ambiente cargado de tradición y emoción.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, junto al concejal de Festejos Taurinos, Aitor Aparicio, destacó la importancia de la implicación de todos los participantes: "Las personas que formáis parte y dais vida a nuestra apasionante Semana Taurina merecéis todo nuestro apoyo, porque sin vosotros nuestros festejos, que tanto admiramos, no serían posibles", afirmó la alcaldesa en nombre del Ayuntamiento.

La VI Gala Taurina volvió a dejar claro que Segorbe no solo celebra sus festejos, sino que mantiene viva una tradición profundamente arraigada en su cultura y en su gente.