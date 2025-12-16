Vecinos de la playa de Almassora junto al Serrallo: ¿están realmente protegidos, según el Consell Jurídic Consultiu?

El debate sobre cómo compatibilizar la actividad industrial con el derecho al descanso y a la salud de los vecinos de la playa de Almassora vuelve al centro de la actualidad a raíz del decreto ley 6/2025 del Consell, que introduce la figura de la denominada “zona de transición” entre áreas industriales y residenciales.

Esta normativa ha generado inquietud en el municipio por sus posibles consecuencias para los residentes que viven junto al polígono petroquímico del Serrallo.

Ante estas dudas, el Ayuntamiento de Almassora solicitó un dictamen al Consell Jurídic Consultiu (CJC), cuya respuesta ya ha sido recibida. El órgano consultivo considera que la figura de la zona de transición no es ilegal ni indefinida jurídicamente, pero advierte de que su aplicación debe ir acompañada de controles exhaustivos, auditorías periódicas y medidas compensatorias, para garantizar el derecho al descanso y a la salud de los vecinos.

Previamente, ya se había remitido una petición al Defensor del Pueblo para que interponga un recurso al Constitucional al considerar que el nuevo decreto vulnera el derecho a la salud y al medio ambiente.

En las conclusiones de su pleno, el Consell Jurídic Consultiu subraya que la introducción de la zona de transición entre la playa de Almassora y el Serrallo “no hay indefinición”, ya que se articula mediante un “sistema de determinación caso a caso mediante informes o auditorías técnicas obligatorias”. Aunque su existencia no es contraria a la ley, el CJC recalca la necesidad de acotar su aplicación, establecer controles periódicos y mecanismos de compensación a los vecinos afectados.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha valorado el dictamen como “un respaldo claro a la preocupación legítima que desde Almassora venimos manifestando”. Aunque no declara ilegal la zona de transición, “advierte de manera muy contundente que su aplicación exige controles exhaustivos, rigor técnico máximo y medidas compensatorias reales para los residentes afectados”.

Tormo ha insistido en que el Ayuntamiento defenderá el derecho al descanso, a la salud y a una calidad de vida digna de los vecinos de la playa y no aceptará decisiones que favorezcan intereses industriales a costa de estos derechos.

Advertencias del Consell Jurídic Consultiu sobre la zona de transición

Según el Consell Jurídic Consultiu, “la ausencia de una delimitación normativa previa de la zona de transición no genera indefensión para los vecinos de la zona residencial”, ya que la ley busca aplicar la figura solo cuando concurren requisitos muy concretos. La delimitación debe hacerse mediante estudios acústicos y declaraciones responsables, supervisados por el órgano ambiental, e incluye controles reforzados, auditorías anuales y posibles medidas compensatorias.

El dictamen también advierte a la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, ante la solicitud de la Asociación INDES, que agrupa a las empresas del Serrallo.

El CJC recuerda que “la zona de transición supone aceptar niveles de inmisión acústica superiores a los propios del uso residencial”, lo que pone en riesgo los derechos de los vecinos si la administración no aplica un “control exhaustivo, continuo y técnicamente riguroso”.

Además, el Consell Jurídic Consultiu señala que “la Administración está obligada a extremar la exigencia de mejores técnicas disponibles, reducir al máximo la zona afectada e imponer medidas compensatorias”. Advierte de que cualquier relajación en el control podría derivar en desprotección acústica estructural y vulnerar el derecho al descanso y a la salud de los vecinos.

La alcaldesa ha reiterado que el Ayuntamiento estará “muy vigilante” ante cualquier reconocimiento de esta figura y exigirá revisiones periódicas, medidas correctoras y compensatorias.

“El dictamen del Consell Jurídic Consultiu deja claro que cualquier relajación en el control supondría una desprotección inaceptable, y desde este Ayuntamiento no lo vamos a permitir”, concluyó Tormo.

Como ya avanzó Mediterráneo, en el escrito remitido al Consell Jurídic Consultiu, se argumenta con un informe técnico que lo avala, que «la zona de uso residencial colindante con el Serrallo estaba legalmente implantada con anterioridad a la instalación de las industrias que integran dicho polígono».