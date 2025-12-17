Adjudicado el cambio del césped artificial en los campos de la Moleta de la Vall por 458.000 euros

El proceso de licitación de las obras de sustitución del césped artificial en los campos de la Moleta de la Vall d'Uixó llega a su fase final, con la adjudicación del proyecto a la empresa Obras y Pavimentos Especiales, SA, por un importe total de 457.985 euros.

De esta forma, el Ayuntamiento completa el que podría considerarse el paso definitivo para dar luz verde a la intervención, aunque antes deberá formalizarse toda la documentación requerida a la constructora, para que pueda formalizarse el contrato. Algo que, si no hay inconvenientes, podría producirse antes de finalizar el año.

El plazo de ejecución de las obras es de tres meses, por lo que, previsiblemente, estas instalaciones deportivas, que utilizan las peñas de fútbol y las categorías inferiores de la UD Vall de Uxó permanecerán cerradas.

La alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, en relación a este proyecto, siempre ha defendido que la inversión es muy importante y la tramitación requiere de un largo procedimiento administrativo que puede ser de difícil comprensión para la ciudadanía, en especial si se tiene en cuenta que estos campos de fútbol, de uso diario, presentaba un deterioro evidente.

Toque de atención

Tanto es así, que el pasado mes de septiembre, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana llegó a prohibir jugar partidos oficiales en estas instalaciones hasta que no se garantizara la seguridad de los jugadores. La medida no llegó a aplicarse, porque el Ayuntamiento, con carácter de urgencia, realizó una reparación provisional de la superficie en las zonas que estaban en peor estado.

En aquel momento, desde el gobierno local ya se defendió que estaban en plenos trámites para la licitación del cambio de césped y, de hecho, la reserva económica estaba hecha en el presupuesto municipal.

A principios de octubre se publicó el anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado. Las empresas tenían hasta el 27 de octubre para presentar ofertas. La adjudicación se ha formalizado casi dos meses después.

Sobre lo que harán los equipos que habitualmente utilizan estos campos durante la ejecución de las obras, según explica la concejala de Deportes, Mar Arzo, está previsto que se cambie el césped de los dos campos de manera alterna, de manera que se perimetre la zona en obras y se permita utilizar la que queda libre. «Entre el campo que se quede libre en la Moleta y los dos del Estadio José Mangriñán, se distribuirán los entrenamientos —aunque tengan que compartir campo— y los partidos».

Concreta que «a medida que pase el tiempo y veamos cómo evoluciona, decidiremos si es necesario salir a algún municipio vecino o no».

Unos 400 jugadores y jugadoras de la Escuela de Fútbol de la UDE en sus diferentes categorías utilizan estos terrenos de juego como espacio principal. De lunes a viernes, entrenan infantiles, alevines, prebenjamines y querubines, además de los veteranos. Los fines de semana se reservan para los partidos oficiales.

En el Estadio Municipal José Mangriñán, con dos campos de fútbol, además del primer equipo y la UDE B, entrenan algunos equipos de cadete, infantil, juvenil, benjamín y alevín.