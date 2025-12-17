Almassora se lanza a impulsar la competitividad empresarial con su primer foro de innovación

El Ayuntamiento de Almassora, con la colaboración de Techcity by Orbelgrupo, celebra este miércoles el I Foro de Innovación Almassora, una cita pionera que nace con el objetivo de reforzar la competitividad del tejido industrial local y fomentar la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como pilares del desarrollo económico del municipio.

El acto de apertura ha contado con la presencia de la alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Industria, Vicente Martínez-Galí, representantes empresariales, entidades relacionadas con el sector económico y profesionales del sector industrial.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo; y el edil de Industria, Vicente Martínez-Galí, junto a participantes en el I Foro de Innovación. / Mediterráneo

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que este foro “responde a la necesidad de crear espacios de encuentro y diálogo real entre empresas, expertos y administración para anticiparnos a los retos del futuro y generar nuevas oportunidades”.

Entidades de Gestión y Modernización

Tormo ha puesto en valor que Almassora sea actualmente la localidad de la Comunitat Valenciana con mayor número de Entidades de Gestión y Modernización (EGM) constituidas, “un dato que refleja el compromiso de nuestras empresas y del Ayuntamiento por avanzar hacia áreas industriales más modernas, competitivas y mejor gestionadas”, ha asegurado.

El foro, celebrado en el Ayuntamiento de Almassora, ha contado con tres ponencias a cargo de expertos en innovación, creatividad empresarial, inteligencia artificial y transformación de las pymes. Así, se abordan cuestiones clave como la adaptación de las empresas a los cambios tecnológicos, la mejora de la productividad y la generación de valor a través de la innovación aplicada.

La primera de ellas, De la incertidumbre a la acción, ha corrido a cargo del estratega de comunicación y consultor en transformación organizacional, Ximo Catalán; la segunda, bajo el título Despierta tu potencial innovador, la imparte la profesional dedicada a la producción y la consultoría estratégica, María Escrig; y la tercera, denominada 4 tendencias que ya están cambiando tu negocio, tiene el sello del consultor en visión estratégica, innovación y posicionamiento de negocio, Javier Sastre.

“La innovación no es una opción, es una necesidad para seguir creciendo y consolidar Almassora como un referente industrial”, señala la alcaldesa, quien incide en la importancia de fortalecer las alianzas público-privadas y de atraer inversión al municipio.

Networking para intercambiar ideas

El I Foro de Innovación Almassora ha concluido con un espacio de networking, concebido para favorecer el intercambio de ideas, experiencias y posibles colaboraciones entre empresas, inversores y administración.

El concejal de Industria resalta que la localidad cuenta con uno de los entornos industriales más dinámicos de la Comunitat, “con polígonos modernos, empresas consolidadas y una clara apuesta por la gestión profesionalizada a través de las Entidades de Gestión y Modernización, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para atraer inversión y generar empleo de calidad”.

Asimismo, ha puesto en valor el carácter práctico del foro. “No hablamos solo de reflexión, sino de ofrecer a nuestras pymes herramientas reales en ámbitos clave que son determinantes para crecer y mantenerse en el mercado”, explica Martínez-Galí.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almassora refuerza su apuesta por un modelo de desarrollo económico basado en la modernización del tejido productivo, la escucha activa a las empresas y la creación de un entorno industrial competitivo y preparado para el futuro.